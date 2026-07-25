Воротар збірної України з футболу офіційно залишив клуб і готовий до трансферу

Георгій Єрмаков невдовзі має підписати контракт з ФК «Харків»

«Маккабі» з Хайфи оголосив про відхід українського голкіпера Георгія Єрмакова. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу ізраїльського клубу.

У заяві зазначається, що сторони досягли домовленості щодо трансферу воротаря. Уже на початку наступного тижня футболіст має пройти медичне обстеження, після чого перехід буде остаточно оформлений. У клубі подякували Єрмакову за виступи та побажали йому успіхів у подальшій кар'єрі.

Наразі офіційно не повідомляється, в якому саме клубі продовжить кар'єру український воротар, однак в українські ЗМІ повідомляли, що наступним викликом воротаря має стати ФК «Харків».

24-річний воротар перейшов до ізраїльського клубу влітку 2024 року, але сезон-2024/25 відіграв в оренді за «Олександрію», разом з якою тоді став срібним призером УПЛ. У минулому сезоні-2025/26 Єрмаков відіграв за «Маккабі» 37 матчів у всіх турнірах, провівши 12 із них «на нуль».

ФК «Харків» (стара назва – «Металіст 1925») фінішував на 5-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату України. У Кубку України команда Младена Бартуловича дійшла до півфіналу, де сенсаційно поступилася «Чернігову».

Нагадаємо, Єрмаков отримав дебютний виклик від Андреа Мальдери до збірної України на товариські матчі з Польщею (2:0) та Данією (1:2).

До слова, «Кудрівка» офіційно оголосила про підписання колишнього півзахисника «Шахтаря» Івана Петряка. Деталі підписаної угоди не повідомляються. Попередній контракт Петряка із «Шахтарем» був розрахований до 30 червня 2026 року. Відомо, що гравець тренувався окремо від основи «гірників», підтримуючи форму у юнацькій команді під керівництвом Олексія Бєліка.