Жеребкування Ліги Європи: клуби українці дізнались своїх суперників
У другому за значимістю єврокубку зіграють три українських футболіста
28 серпня відбулося жеребкування основного раунда Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».
У другому за значимістю єврокубку виступатимуть дві команди, кольори яких захищають українці: «Андерлехт» з нападником Данилом Сіканом та «Бенфіка», за яку грають голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.
Український голеадор бельгійського клубу є другим найкращим бомбардиром поточного розіграшу Ліги Європи: Сікан відзначився п'ятьма результативними ударами, стільки ж на рахунку Гарріса Табаковича з «РБ Зальцбург». Лідером у гонці бомбардирів є Вангеліс Павлідіс з «Бенфіки».
Георгій Судаков у Лізі Європи у цьому сезоні провів шість матчів, відзначився одним асистом. Анатолій Трубін провів усього два поєдинки, один з яким став «сухим».
Суперники «Андерлехта» у рамках загального етапу Ліги Європи
- «Ліон»
- «Марсель»
- «РБ» Зальцбург
- «Динамо» Загреб
- «Сандерленд»
- «Яггелонія»
- «Гоффенгайм»
- ОФІ Крит
Суперники «Бенфіки» у рамках загального етапу Ліги Європи
- АЗ Алкмаар
- «Мілан»
- «Селтік»
- «Вікторія» Пльзень
- «Лех» Познань
- «Омонія»
- «ОФІ Крит
- НЕК Нейменген
Як повідомлялося, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів.
Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів
- «Реал»
- «Інтер»
- «Спортінг»
- ПСВ
- «Фенербахче»
- «РБ Лейпциг»
- АЕК
- «Слован»
Розклад матчів Ліги чемпіонів
- 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
- 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
- 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
- 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
- 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
- 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
- 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
- 8-й тур: 27 січня 2027 року.
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