Жеребкування Ліги Європи: клуби українці дізнались своїх суперників

Георгій Судаков у Лізі Європи у цьому сезоні провів шість матчів, відзначився одним асистом

У другому за значимістю єврокубку зіграють три українських футболіста

28 серпня відбулося жеребкування основного раунда Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

У другому за значимістю єврокубку виступатимуть дві команди, кольори яких захищають українці: «Андерлехт» з нападником Данилом Сіканом та «Бенфіка», за яку грають голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.

Український голеадор бельгійського клубу є другим найкращим бомбардиром поточного розіграшу Ліги Європи: Сікан відзначився п'ятьма результативними ударами, стільки ж на рахунку Гарріса Табаковича з «РБ Зальцбург». Лідером у гонці бомбардирів є Вангеліс Павлідіс з «Бенфіки».

Георгій Судаков у Лізі Європи у цьому сезоні провів шість матчів, відзначився одним асистом. Анатолій Трубін провів усього два поєдинки, один з яким став «сухим».

Суперники «Андерлехта» у рамках загального етапу Ліги Європи

«Ліон»

«Марсель»

«РБ» Зальцбург

«Динамо» Загреб

«Сандерленд»

«Яггелонія»

«Гоффенгайм»

ОФІ Крит

Суперники «Бенфіки» у рамках загального етапу Ліги Європи

АЗ Алкмаар

«Мілан»

«Селтік»

«Вікторія» Пльзень

«Лех» Познань

«Омонія»

«ОФІ Крит

НЕК Нейменген

Як повідомлялося, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

«Реал»

«Інтер»

«Спортінг»

ПСВ

«Фенербахче»

«РБ Лейпциг»

АЕК

«Слован»

Розклад матчів Ліги чемпіонів