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Жеребкування Ліги Європи: клуби українці дізнались своїх суперників

Данііл Киріяка
glavcom.ua
Данііл Киріяка
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Жеребкування Ліги Європи: клуби українці дізнались своїх суперників
Георгій Судаков у Лізі Європи у цьому сезоні провів шість матчів, відзначився одним асистом
фото: УАФ

У другому за значимістю єврокубку зіграють три українських футболіста

28 серпня відбулося жеребкування основного раунда Ліги Європи 2026/27. Про це повідомляє «Главком».

У другому за значимістю єврокубку виступатимуть дві команди, кольори яких захищають українці: «Андерлехт» з нападником Данилом Сіканом та «Бенфіка», за яку грають голкіпер Анатолій Трубін та півзахисник Георгій Судаков.

Український голеадор бельгійського клубу є другим найкращим бомбардиром поточного розіграшу Ліги Європи: Сікан відзначився п'ятьма результативними ударами, стільки ж на рахунку Гарріса Табаковича з «РБ Зальцбург». Лідером у гонці бомбардирів є Вангеліс Павлідіс з «Бенфіки».

Георгій Судаков у Лізі Європи у цьому сезоні провів шість матчів, відзначився одним асистом. Анатолій Трубін провів усього два поєдинки, один з яким став «сухим».

Суперники «Андерлехта» у рамках загального етапу Ліги Європи

  • «Ліон»
  • «Марсель»
  • «РБ» Зальцбург
  • «Динамо» Загреб
  • «Сандерленд»
  • «Яггелонія»
  • «Гоффенгайм»
  • ОФІ Крит

Суперники «Бенфіки» у рамках загального етапу Ліги Європи

  • АЗ Алкмаар
  • «Мілан»
  • «Селтік»
  • «Вікторія» Пльзень
  • «Лех» Познань
  • «Омонія»
  • «ОФІ Крит
  • НЕК Нейменген

Як повідомлялося, відбулося жеребкування загального етапу Ліги чемпіонів.

Суперники «Шахтаря» у рамках загального етапу Ліги чемпіонів

  • «Реал»
  • «Інтер»
  • «Спортінг»
  • ПСВ
  • «Фенербахче»
  • «РБ Лейпциг»
  • АЕК
  • «Слован»

Розклад матчів Ліги чемпіонів

  • 1-й тур: 8-10 вересня 2026 року;
  • 2-й тур: 13-14 жовтня 2026 року;
  • 3-й тур: 20-21 жовтня 2026 року;
  • 4-й тур: 3-4 листопада 2026 року;
  • 5-й тур: 24-25 листопада 2026 року;
  • 6-й тур: 8-9 грудня 2026 року;
  • 7-й тур: 19-20 січня 2027 року;
  • 8-й тур: 27 січня 2027 року.
Теги: жеребкування Ліга Європи ФК Бенфіка Данило Сікан Анатолій Трубін ФК «Андерлехт» Георгій Судаков

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