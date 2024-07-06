«Покидьок». Легендарний чеський хокеїст розкритикував Орбана за поїздку до РФ

5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним

Гашек: Орбан вирушив до терористичної Росії, щоб потиснути руку військовому злочинцю

Дворазовий володар Кубка Стенлі та олімпійський чемпіон з хокею Домінік Гашек розкритикував прем’єр-міністра Угорщини Віктор Орбана, який відвідав Росію та зустрівся з Володимиром Путіним.

«Покидьок Орбан вирушив до терористичної Росії, щоб потиснути руку військовому злочинцю, відповідальному за смерть, каліцтво та геноцид понад мільйона людей. Я дуже радий, що наші міністри та політичні лідери ЄС відмежувалися від нього. Європа і НАТО єдині», – написав Гашек в Х.

Нагадаємо, що Домінік активно виступає проти участі російських і білоруських спортсменів у міжнародних змаганнях.

Гашек є олімпійським чемпіоном 1998 року, дворазовим володарем Кубка Стенлі 2002 та 2008 років. Експерти вважають Домініка одним з найкращих воротарів в історії найсильнішої хокейної ліги світу НХЛ.

Нагадаємо, 5 липня прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан прибув до Москви, де зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, коментуючи візит прем’єра Віктора Орбана в Москву, заявила, що умиротворення не зупинить російського диктатора Володимира Путіна.

Як повідомлялося, прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан запропонував президенту Володимиру Зеленському припинити вогонь перед початком мирних переговорів.

Заступник керівника Офісу президента Ігор Жовква в ефірі телемарафону заявив, що президент України вислухав свого співрозмовника, але у відповідь виклав свою позицію, яка є чіткою, зрозумілою та відомою: Київ має власний план для досягнення миру.

До слова, Орбан розповів, що після поїздок до Москви та Києва зрозумів, що позиції обох сторін стосовно розв'язаної РФ війни є дуже далекими.