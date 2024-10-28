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Перемир'я у Секторі Гази до президентських виборів: CNN повідомив очікування США

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Перемир'я у Секторі Гази до президентських виборів: CNN повідомив очікування США
Байден неодноразово закликав Нетаньягу до паузи у війні з ХАМАСом
фото з відкритих джерел

Ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу чекає на президентські вибори у США, аби приймати серйозні рішення щодо Гази

Сполучені Штати Америки не мають жодних очікувань щодо прориву у перемовинах про перемир'я у Секторі Гази до президентських виборів. Такі настрої панують у Вашингтоні попри відновлені перемовини про звільнення заручників та припинення вогню. Про це повідомляє CNN з посиланням на джерела.

Зокрема, американські посадовці стверджують про відновлення імпульсу у перемовинах після вбивства Ізраїлем лідера ХАМАС Ях'ю Сінвара. Але ізраїльський прем’єр Беньямін Нетаньягу чекає на президентські вибори у США, аби приймати серйозні рішення щодо Гази. 

Також журналісти зазначили, що за кілька днів після смерті Сінвара радники президента США Джо Байдена висловили обережний оптимізм щодо можливого відновлення переговорів, але Нетаньягу у той самий час просив про допомогу в експрезидента Дональда Трампа. Під час мітингу республіканець заявив, що премʼєр Ізраїлю дзвонив йому щонайменше двічі за останні дні.

Раніше держсекретар США Ентоні Блінкен відвідав Близький Схід для відновлення перемовин щодо перемирʼя у Газі. Це була його одинадцята поїздка до регіону з моменту нападу ХАМАС на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.

Нагадаємо, у ніч на 26 жовтня Ізраїль завдав удару у відповідь на ракетний обстріл 1 жовтня 2024 року. Ця атака призвела до виведення з ладу ключового елемента іранської програми виробництва балістичних ракет.

Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 км від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Також раніше стало відомо, що іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа.

Згодом речник Міністерства закордонних справ Ірану заявив, що Тегеран використає «всі наявні інструменти» у відповідь на атаку Ізраїлю на військові об'єкти. 

До слова, супутникові знімки свідчать про те, що Ізраїль, обстрілюючи Іран у суботу, влучив у будівлю, яка раніше, за інформацією, використовувалася для розробки ядерної зброї, та знищив об'єкти для змішування твердого пального для ракет.

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Теги: ХАМАС Ізраїль США війна Іран Сектор Гази

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