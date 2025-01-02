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Усик став найкращим боксером 2024 року за версією BoxingScene

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Усик став найкращим боксером 2024 року за версією BoxingScene
Українець виграв битву у Ф'юрі за корону хевівейта
фото: Hamad I Mohammed, Reuters

Олександр Усик вперше за 24 роки став абсолютним чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні

Відомий портал BoxingScene назвав найкращого професіонального боксера 2024 року. Як повідомляє BoxingScene, першим став українець Олександр Усик, який вперше за 24 роки став абсолютним чемпіоном світу у суперважкому дивізіоні.  

2024 року Олександр двічі переміг британця Тайсона Ф'юрі – у травні та грудні. Бій у грудні тривав усі 12 раундів і завершився перемогою Усика одноголосним рішенням суддів – 116:112. Таким чином, українець знову підтвердив свій статус абсолютного чемпіона світу в надважкій вазі, захистивши титули WBA, WBC, WBO та IBO.

Боксер заявив, що присвятив цю перемогу своїй мамі – Надії Петрівні, яка багато років за нього переживає. І всім матерям України. Для Олександра це вже сьомий бій у надважкій вазі та четвертий успішний захист титул чемпіона світу.

Також чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі Олександр Усик заявив, що планує продовжити свою кар'єру після того, як переміг у бою британця Тайсона Ф'юрі.

Натомість Ф’юрі знову розкритикував суддів, які віддали перемогу українцю одностайним рішенням.

Нагадаємо, Егіс Клімас, менеджер володаря титулів WBA, WBO, WBC та IBO у надважкій вазі Олександра Усика, розповів, коли варто очікувати повернення українського чемпіона в ринг. За словами Клімаса, після перемоги в бою-реванші з Тайсоном Ф'юрі український боксер, імовірно, не відновить тренування до кінця квітня наступного року. Клімас вважає, що свій наступний поєдинок Усик проведе наприкінці липня або в серпні 2025 року.

Теги: бокс Олександр Усик

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