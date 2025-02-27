Терорист, що вбив людей у соборі Ніцци, отримав максимально жорстке покарання

Суд врахував «безпрецедентну жорстокість» нападу

Громадянин Тунісу Браїм Ауісауї, який у жовтні 2020 року здійснив смертельний напад на відвідувачів собору Нотр-Дам у Ніцці, отримав рідкісне для французької судової системи максимальне покарання – довічне ув'язнення без права клопотання про помилування. .Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Вирок у справі тунісця виніс спеціальний суд у Парижі. Як зауважує видання The Guardian, зараз Ауісауї 25 років.

Під час нападу у Ніцці Браїм Ауісауї вбив трьох людей. Ще шестеро людей проходили у справі як постраждалі. У залі суду Ауісауї спочатку відмовлявся свідчити, стверджуючи, що «не пам'ятає своїх дій», але згодом заявив, що здійснив «помсту західним людям, які щодня вбивають мусульман».

Суд мотивував свій вирок «безпрецедентною жорстокістю», з якою було вчинено напад, а також високим ризиком того, що засуджений може знову вдатися до скоєння подібного злочину.

Нагадаємо, 29 жовтня 2020 року у Ніцці чоловік з ножем напав на перехожих біля міської церкви Нотр-Дам, причому під час нападу він кричав «Аллаху Акбар».

Згодом поліція затримала чоловіка «арабської зовнішності», який і виявився громадянином Тунісу Браїмом Ауісауї