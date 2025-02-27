Головна Світ Політика
search button user button menu button

Терорист, що вбив людей у соборі Ніцци, отримав максимально жорстке покарання

Варвара Шолян
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Терорист, що вбив людей у соборі Ніцци, отримав максимально жорстке покарання
Внаслідок нападу 2020 року загинули троє людей
фото: АР

Суд врахував «безпрецедентну жорстокість» нападу

Громадянин Тунісу Браїм Ауісауї, який у жовтні 2020 року здійснив смертельний напад на відвідувачів собору Нотр-Дам у Ніцці, отримав рідкісне для французької судової системи максимальне покарання – довічне ув'язнення без права клопотання про помилування. .Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

Вирок у справі тунісця виніс спеціальний суд у Парижі. Як зауважує видання The Guardian, зараз Ауісауї 25 років.

Під час нападу у Ніцці Браїм Ауісауї вбив трьох людей. Ще шестеро людей проходили у справі як постраждалі. У залі суду Ауісауї спочатку відмовлявся свідчити, стверджуючи, що «не пам'ятає своїх дій», але згодом заявив, що здійснив «помсту західним людям, які щодня вбивають мусульман».

Суд мотивував свій вирок «безпрецедентною жорстокістю», з якою було вчинено напад, а також високим ризиком того, що засуджений може знову вдатися до скоєння подібного злочину.

Нагадаємо, 29 жовтня 2020 року у Ніцці чоловік з ножем напав на перехожих біля міської церкви Нотр-Дам, причому під час нападу він кричав «Аллаху Акбар».

Згодом поліція затримала чоловіка «арабської зовнішності», який і виявився громадянином Тунісу Браїмом Ауісауї

 

Читайте також:

Теги: теракт Франція напад Ніцца

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

«Двадцять років тому Вашингтон був лідером великого прояву єдності Заходу. Сьогодні Америка вирішила стати глядачем, залишивши Європу на цій сцені у самотності»
Талібан ніхто не додумався садити за стіл переговорів. Що ж змінилося за чверть століття?
18 лютого, 08:27
Добровільна явка до поліції у цьому випадку не змогла змінити результату для мешканця Гданська
У Польщі чоловік взяв відпустку, щоб відбути покарання у вʼязниці
28 сiчня, 03:10
Музей д'Орсе став жертвою онлайн-шахрайства
Париж потерпає від хвилі «безпрецедентного шахрайства» із квитками до музеїв
29 сiчня, 02:40
5 лютого у Кам'янці-Подільському пролунав вибух біля будівлі територіального центру комплектування та соціальної підтримки
Вибух у Кам'янці-Подільському біля ТЦК. Мер міста розповів про стан постраждалих
6 лютого, 09:13
Підлітки побили хлопця на столичній Оболоні
Група підлітків у масках побила хлопця на Оболоні: чотирьом нападникам повідомлено про підозру
7 лютого, 22:30
Поліцейські в ході обшуку за місцем його проживання вилучили близько 1 кг коноплі та набої різного калібру
Напав на військового ТЦК і втік додому. Поліція затримала зловмисника у Чернігові
10 лютого, 16:55
Чоловік наніс співробітнику ТЦК ножове поранення
У Харкові чоловік з ножем напав на співробітника ТЦК
12 лютого, 13:28
Путін завжди планував обговорювати майбутнє України не з Києвом, а з Вашингтоном
Це світ Путіна та Трампа. Америку більше не цікавить безпека України та Європи – The Telegraph
13 лютого, 02:43
Європа все ще обговорює ідею відправки військ до України
Європейські країни палко сперечаються щодо відправки військ до України – Financial Times
18 лютого, 07:40

Політика

Болгарський суд зобов’язав ЦВК перерахувати голоси на парламентських виборах
Болгарський суд зобов’язав ЦВК перерахувати голоси на парламентських виборах
Терорист, що вбив людей у соборі Ніцци, отримав максимально жорстке покарання
Терорист, що вбив людей у соборі Ніцци, отримав максимально жорстке покарання
Трамп розширив повноваження департаменту Маска
Трамп розширив повноваження департаменту Маска
Понад 20 тис. нелегальних мігрантів арештовано за перший місяць президентства Трампа
Понад 20 тис. нелегальних мігрантів арештовано за перший місяць президентства Трампа
Уряд США розпочав засідання з молитви вдячності за Трампа (відео)
Уряд США розпочав засідання з молитви вдячності за Трампа (відео)
Премʼєрка Італії назвала гарантію безпеки, яку вважає найкращою для України
Премʼєрка Італії назвала гарантію безпеки, яку вважає найкращою для України

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
22K
Чому Путін радісно закрутив хвостом перед Трампом
22K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
14K
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
13K
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу

Новини

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого, 00:00

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua