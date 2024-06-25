Головна Техно Авто
search button user button menu button

Міноборони допустило до експлуатації майже 40 зразків бронетехніки

Ростислав Вонс
glavcom.ua
telegram social img facebook social img
Міноборони допустило до експлуатації майже 40 зразків бронетехніки
Як зазначають Сили оборони, західні зразки бронетехніки вирізняються підвищеним захистом екіпажу, надійністю двигунів та високою точністю озброєння
фото: mil.gov.ua/Міноборони

Парк бойової броньованої гусеничної та колісної техніки українського війська поповнили зразки бронемашин виробництва понад 10 країн світу

З початку широкомасштабного вторгнення Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки іноземного та вітчизняного виробництва. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Парк бойової броньованої гусеничної та колісної техніки українського війська поповнили зразки бронемашин виробництва понад 10 країн світу. Серед них США, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Франція, Італія, Норвегія та інші.

«Йдеться про такі машини, як танки Abrams, Leopard, Challenger, легкий танк AMX-10 RC, бойові машини піхоти M2 Bradley, CV90, гусеничні бронетранспортери M113 у різних модифікаціях, колісні БТР M1126 Stryker, Rosomak, Puma та інші, – йдеться в повідомленні.

Як зазначають Сили оборони, західні зразки бронетехніки вирізняються підвищеним захистом екіпажу, надійністю двигунів, хорошими ходовими характеристиками та високою точністю озброєння. Це надає перевагу у протистоянні із ворогом.

Наприклад, екіпаж бойової машини піхоти M2 Bradley однієї з бойових бригад Сухопутних військ ЗСУ влучним вогнем автоматичної 25 мм гармати М242 «Бушмастер» вивів з ладу танк російських окупантів Т-90 у бою під Авдіївкою.

Серед кодифікованих зразків бронетехніки є також продукція українських оборонних підприємств, зокрема, нові модифікації радянських БМП та БТР.

Нагадаємо, в Україні пройшли випробування в польових умовах американської САУ 2-CT Hawkeye калібру 105 мм. Цю легку САУ привезли в Україну ще у квітні.

Як повідомлялося, Литва має на меті передати Україні 14 бронетранспортерів M113 в межах коаліції з розмінування.

До слова, у рамках партнерства АТ «Українська оборонна промисловість» і світового оборонного гіганта Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.

Теги: військова техніка ЗСУ Міноборони

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Прикордонники радять військовозобов’язаним уважно перевіряти інформацію, яка дає право на перетин державного кордону в військово-облікових документах в електронній формі
Перетин кордону за допомогою «Резерв+»: ДПСУ повідомила про зміни в законодавстві
19 червня, 20:05
«Перун» здатний доставити обсяг продовольства, на який раніше потрібно було не менше 13 вильотів FPV-дронів
Здатний підняти вантаж масою 200 кг: РФ розробила новий безпілотник «Перун»
17 червня, 07:00
Вручення повістки пов'язано з тим, що людина може перебувати у розшуку через порушення правил військового обліку
Чоловіки, які оновили дані у «Резерв+» можуть отримати повістку на вулиці – Міноборони
4 червня, 12:24
Швеція зголосилася передати Україні літаки ASC 890
Україна отримає два літаки радіолокаційної розвідки від Швеції
30 травня, 11:28
Міноборони вважає, що розтягувати процес оновлення даних не варто, адже ЗСУ потребують посилення вже зараз
Міноборони назвало умову, за якої продовжить термін оновлення даних
30 травня, 10:48
Розвідники за допомогою морських дронів Magura V5 атакували корабельно-катерний склад Росії
Розвідка підтвердила знищення двох катерів окупантів у Криму (відео)
30 травня, 10:22
Росія продовжує грати у великий блеф власної нездоланності
Куди рухається світ і що це означає для України
30 травня, 09:55
Програмне забезпечення дає змогу безпілотникам орієнтуватися тільки за допомогою «машинного зору»
Україна вигадала спосіб, як боротися із приглушенням дронів на фронті – The Economist
30 травня, 09:34
Танки Abrams є «ціллю номер один» для російських окупантів
Українські військові скаржаться на танки Abrams – CNN
29 травня, 20:15

Авто

Міноборони допустило до експлуатації майже 40 зразків бронетехніки
Міноборони допустило до експлуатації майже 40 зразків бронетехніки
Україна може отримати від Іспанії 50 новітніх БМП Ascod
Україна може отримати від Іспанії 50 новітніх БМП Ascod
Імпорт електрокарів в Україну. Зафіксовано рекорд
Імпорт електрокарів в Україну. Зафіксовано рекорд
Ferrari планує випустити свій перший електромобіль
Ferrari планує випустити свій перший електромобіль
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
Стало відомо, де розташовуватимуться американські винищувачі F-16
США та Німеччина створили нову версію системи Himars: чим вона краща
США та Німеччина створили нову версію системи Himars: чим вона краща

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
15K
Атака на Білгород, деталі безпекової угоди з ЄС: головне за ніч
13K
Календар усіх матчів Євро-2024: результати поєдинків футбольного дербі
6637
Втрати ворога станом на 25 червня 2024 – Генштаб ЗСУ
6059
Годинник, який знайшли у нардепа Тищенка під час обшуку, коштує понад 2 млн грн
4957
Зеленський на п'ять років запровадив санкції проти олігарха Новинського: деталі
4346
В Україні масштабна повітряна тривога тривала понад пів години

Новини

Дітей з окупованих територій змушують виготовляти сухпаї для ворожої армії – ЦНС
Сьогодні, 07:03
Удари FPV-дронами, обстріли з мінометів: підсумки доби у прикордонній з РФ Сумщині
Сьогодні, 05:44
Засновник WikiLeaks Джуліан Ассанж вийшов із в'язниці
Сьогодні, 04:19
Як має відбуватися мобілізація медиків: роз'яснення МОЗ
Сьогодні, 04:07
Ворожі війська просунулися в Красногорівці – ситуація на Донбасі від DeepState
Сьогодні, 03:13
Литовська компанія представила безпілотник Hornet XR, випробуваний в Україні
Сьогодні, 01:54

Прес-релізи

Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
Domum – це вистава-дзеркало нашої реальності!
5 червня, 16:27
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua