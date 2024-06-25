Міноборони допустило до експлуатації майже 40 зразків бронетехніки

Як зазначають Сили оборони, західні зразки бронетехніки вирізняються підвищеним захистом екіпажу, надійністю двигунів та високою точністю озброєння

Парк бойової броньованої гусеничної та колісної техніки українського війська поповнили зразки бронемашин виробництва понад 10 країн світу

З початку широкомасштабного вторгнення Міністерство оборони кодифікувало та допустило до експлуатації у підрозділах Сил оборони України майже 40 зразків бронетехніки іноземного та вітчизняного виробництва. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Парк бойової броньованої гусеничної та колісної техніки українського війська поповнили зразки бронемашин виробництва понад 10 країн світу. Серед них США, Німеччина, Швеція, Велика Британія, Франція, Італія, Норвегія та інші.

«Йдеться про такі машини, як танки Abrams, Leopard, Challenger, легкий танк AMX-10 RC, бойові машини піхоти M2 Bradley, CV90, гусеничні бронетранспортери M113 у різних модифікаціях, колісні БТР M1126 Stryker, Rosomak, Puma та інші, – йдеться в повідомленні.

Як зазначають Сили оборони, західні зразки бронетехніки вирізняються підвищеним захистом екіпажу, надійністю двигунів, хорошими ходовими характеристиками та високою точністю озброєння. Це надає перевагу у протистоянні із ворогом.

Наприклад, екіпаж бойової машини піхоти M2 Bradley однієї з бойових бригад Сухопутних військ ЗСУ влучним вогнем автоматичної 25 мм гармати М242 «Бушмастер» вивів з ладу танк російських окупантів Т-90 у бою під Авдіївкою.

Серед кодифікованих зразків бронетехніки є також продукція українських оборонних підприємств, зокрема, нові модифікації радянських БМП та БТР.

Нагадаємо, в Україні пройшли випробування в польових умовах американської САУ 2-CT Hawkeye калібру 105 мм. Цю легку САУ привезли в Україну ще у квітні.

Як повідомлялося, Литва має на меті передати Україні 14 бронетранспортерів M113 в межах коаліції з розмінування.

До слова, у рамках партнерства АТ «Українська оборонна промисловість» і світового оборонного гіганта Rheinmetall в Україні розпочав роботу перший цех з ремонту і виробництва бронетехніки в рамках створеного спільного підприємства.