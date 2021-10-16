Названо найкращі автомобілі 2021 року. Які з них продаються в Україні?

Британські видання The Times і Sunday Times оголосило переможців конкурсу Motor Awards 2021

Британські експерти вибрали найкращі автомобілі 2021 року в рамках премії Motor Awards, що організована британськими виданнями The Times і Sunday Times.

Ford Mustang Mach-E – абсолютний переможець

Ford Mustang Mach-E

Журі визнали найкращою моделлю електричний кроссовер Ford Mustang Mach-E. В Україні цей автомобіль офіційно не продається.

Нещодавно перший електричний Mustang відзначився тим, що не впорався з, так званим, «лосиним» тестом.

«Лосиний» тест – це випробування на стійкість автомобіля під час об'їзду перешкод, що виникли на дорозі несподівано. Такі, як, наприклад, лось чи інша тварина. Саме тому він і називається «лосиним» тестом.

Хорошим результатом вважається, якщо машина справляється із завданням і не зачіпає конуси на швидкості близько 80 кілометрів на годину.

Проте у Mustang Mach-e проблеми виникли вже на 68 кілометрах на годину.

Як Ford Mustang Mach-E провалив «лосиний» тест, дивіться за цим посиланням.

Land Rover Defender – легенда року

Land Rover Defender

Звання легенди року отримав новий Land Rover Defender, який продається і в Україні. Автомобіль дебютував ще 2019 року, але не дає спокою британцям до сьогодні.

Defender вважається культовим позашляховиком на рівні Toyota Land Cruiser та Mercedes G-Class. Однак на відміну від своїх побратимів, новий «Дефендер» немає рамної конструкції. Зі зміною поколінь позашляховик отримав несучий кузов, що неоднозначно сприйняли прихильники моделі.

Toyota GR Yaris – автомобіль року за версією Джеремі Кларксона

Toyota GR Yaris

Окрема номінація – автомобіль року за версією відомого британського журналіста і ведучого Джеремі Кларксона. Цей титул цього року отримала Toyota GR Yaris. В Україні представлено лише звичайний «Яріс» без індексу GR. Також скоро на нашому ринку з’явиться версія підвищеної прохідності – Yaris Cross.

GR Yaris представили в січні 2021 року. «Заряджений» хетчбек обладнали 1,6-літровим турбомотором потужністю 272 кінські сили і 360 Нм крутного моменту. Двигун працює з 6-ступінчастою «механікою» і повним приводом.

До «сотні» хот-хетч розганяється за 5,5 секунди. Максимальна швидкість – 230 кілометрів на годину.

Hyundai Ioniq 5 – дизайн року

Hyundai Ioniq 5

Найкращим дизайном року названо Hyundai Ioniq 5 – електричний кросовер, який у тому числі офіційно продається і в Україні.

Ioniq 5 – один з найкращих електромобілів сучасності за технічними характеристиками. На одному заряді кросовер проїжджає майже 500 кілометрів (за циклом WLTP). Це один з найкращих показників для електромобілів.

Але найголовніше фішка Ioniq 5 – це зарядка. До 80% кросовер можна зарядити менш ніж за 20 хвилин, адже електромобіль підтримує зарядні станції потужністю 350 кіловат.

Детально про Hyundai Ioniq 5 «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Opel Corsa – найцінніший автомобіль року

Opel Corsa

Найцінніший автомобіль року – Corsa, яка в Україні продається під брендом Opel, а у британців – Vauxhall.

Британці відзначили новий дизайн хетчбека, а також електричну силову установку.

Електрична Corsa побудована на одній платформі з Peugeot e-208. Технічна начинка новинок також нічим не відрізняється: 100-кіловатний електромотор видає 136 кінських сил і 260 Нм крутного моменту. Мотор живиться від батареї ємністю 50 кіловат-годин.

Від швидкісної зарядки акумулятор можна наповнити до 80% за 30 хвилин. На одній зарядці Corsa-e проїжджає близько 330 кілометрів.

З місця до 50 кілометрів на годину електромобіль розганяється за 2,8 секунди, до «сотні» – за 8,1 секунди. Режими роботи силової установки можна перемикати між Normal, Eco і Sport.

Tesla Model 3 – електромобіль року

Tesla Model 3

Електрокаром року названо Tesla Model 3, яка в Україні офіційно не продається.

Model 3 прийнято вважати бюджетної версією Tesla. Хоча назвати цей електромобіль дешевим язик не повертається. У США ціни на дану модель стартують з $41 400.

Найбільш «далекобійна» Model 3 оснащується батареєю на 75 кВт*год і одним електромотором, розташованим на задній осі. Агрегат видає 287 кінських сил і 416 Нм крутного моменту.

Ford Kuga – сімейний автомобіль року

Ford Kuga

Сімейний автомобіль року – кросовер Ford Kuga, який є і в українських автосалонах.

Нова Kuga побудована на одній платформі з сімейством Focus. Новинка стала ширше і довше. Крім того, у неї збільшилася колісна база.

В оснащення Kuga нового покоління увійшов модем з WiFi, проекційний дисплей, бездротова зарядка для смартфонів і система запобігання фронтальних зіткнень при русі заднім ходом. Також кросовер має електронного помічника при парковці і функцію відкриття багажника без рук.

Nissan Qashqai – компактний кросовер року

Nissan Qashqai

Компактним кросовером року назвали Nissan Qashqai, який в Україні користується високим попитом.

Оновлена версія кросовера була представлена рік тому. У «базі» автомобіль отримав передні і задні парктроніки, кермо і задній ряд сидінь з підігрівом, а також дзеркала з електроприводом.

У «топі» для Nissan Qashqai стала доступна система виявлення перешкод при русі заднім ходом, адаптивні фари, система моніторингу «сліпих» зон, кругового огляду і контролю рядності руху.

Kia Sorento PHEV – великий кросовер року

Kia Sorento PHEV

А ось звання великого кросовера року отримала Kia Sorento PHEV. Це гібрид, який можна заряджати від розетки. В Україні у офіційних дилерів такого автомобіля немає.

Під капотом Sorento PHEV – 1,6-літровий бензиновий мотор, а в автоматичну коробку передач вбудований електромотор потужністю 91 кінська сила. Ємність батареї – 13,8 кіловат-години.

Сумарна віддача силової установки – 265 кінських сил і 350 Нм крутного моменту.

Porsche Taycan Cross Turismo – пригодницький автомобіль року

Porsche Taycan Cross Turismo

Пригодницький автомобіль року – електричний Porsche Taycan Cross Turismo, який цього року дебютував і в Україні.

Cross Turismo – це більш практична версія звичайного Porsche Taycan, детальний огляд якого «Главком» робив на початку цього року. Новинка отримала більш просторий задній ряд сидінь. Також у «Кросса» більший багажник.

Задній диван складається в рівну підлогу утворюючи величезний простір для особистих речей. До того ж, можна замовити фірмовий тримач для велосипедів і перетворити Cross Turismo на повноцінний електромобіль для подорожей.

Детально про Porsche Taycan Cross Turismo «Главком» розповідав у матеріалі за цим посиланням.

Fiat 500e – міський автомобіль року

Fiat 500e

Міський автомобіль року – електричний Fiat 500e, який в Україні офіційно не продається.

Fiat 500e має електромотор потужністю 120 кінських сил і літій-іонний акумулятор ємністю 42 кіловат-години, що дозволяє подолати без підзарядки до 320 кілометрів за циклом WLTP.

Також в арсеналі електромобіля є ще один мотор, що розвиває 95 кінських сил і батарея на 23,8 кіловат-години. Запас ходу такої версії помітно скромніший і становить всього 180 кілометрів (240 кілометрів в міському режимі), а максимальна швидкість скорочена з 150 до 135 кілометрів на годину.