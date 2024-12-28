Визначено найуспішнішу валюту 2024 року

Аргентина стає все більш вразливою до раптової девальвації

Поточного 2024 року аргентинське песо зміцнилося на 44,2%, тобто сильніше, ніж будь-яка інша валюта. Про це повідомило видання Financial Times.

Як наслідок, середня заробітна плата аргентинців зросла майже вдвічі і сягнула $990. Однак це дорого коштувало економіці. Виявилося, що підтримка високого курсу песо практично виснажила валютні резерви країни.

Аналітики попереджають, що швидке знецінення реалу в сусідній Бразилії та потенційне введення мит новим президентом США Дональдом Трампом можуть зробити Аргентину вразливою до раптової девальвації.

Керівник досліджень інвестиційного банку BancTrust Раміро Бласкес заявив, що якщо песо продовжить зростати або відбудеться так званий «великий зовнішній шок» , попит на дешеві долари може різко зрости, що збільшить ризик девальвації. У свою чергу керівники підприємств стурбовані тим, що така динаміка незабаром може підірвати конкурентоспроможність аргентинського експорту.

Раніше президент Аргентини Хав’єр Мілей та його молодша сестра Каріна отримали громадянство Італії. Рішення викликало обурення італійської опозиції. Очільник Аргентини та його сестра стали італійськими громадянами завдяки своєму дідусеві, який народився в Калабрії, регіоні на півдні Італії.