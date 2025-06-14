Шведський пенсійний фонд вніс Tesla до чорного списку

Шведський державний пенсійний фонд оголосив про включення Tesla до свого «чорного списку»

Шведський пенсійний фонд AP7 вніс Tesla до «чорного списку» та продав усі акції через порушення прав профспілок

Шведський державний пенсійний фонд AP7, один з найбільших у країні, оголосив про включення американського виробника електромобілів Tesla до свого «чорного списку» та повний продаж усіх акцій компанії. Причиною такого рішення стали підтверджені порушення прав профспілок у Сполучених Штатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

«AP7 вирішив внести Tesla до чорного списку через підтверджені порушення трудових прав у Сполучених Штатах», – йдеться у заяві пенсійного фонду.

Представники фонду підкреслили, що це рішення не було спонтанним: «Незважаючи на кілька років діалогу з Tesla, включаючи пропозиції акціонерів у співпраці з іншими інвесторами, компанія не вжила достатніх заходів для вирішення проблем».

Речник AP7 повідомив, що частка фонду в Tesla на момент продажу наприкінці травня коштувала близько 13 млрд шведських крон (приблизно $1,36 млрд). На той час ця частка становила близько 1% від загального фонду акцій AP7. Загальні активи фонду на кінець травня становили 1,181 млрд шведських крон.

Нагадаємо, коаліція з десяти власників електромобілів Tesla у Франції подала до суду на американську компанію. Причиною позову є нещодавня політична діяльність генерального директора Ілона Маска, зокрема його підтримка ультраправих сил у Європі та колишня роль у Білому домі.

«Вони більше не хочуть бути пов’язаними з Tesla або уособленими Ілоном Маском та його нещодавніми політичними позиціями», – сказав Іван Терел, партнер GKA, паризької юридичної фірми, яка представляє власників.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить використання сервісу Starlink у Білому домі, попри сварку з підприємцем Ілоном Маском, а от машини Tesla, можливо, позбавиться.

«Можливо, я позбавлюся Tesla, але не Starlink, це відмінний сервіс», – сказав Трамп журналістам. У березні Трамп власним коштом придбав електромобіль компанії Tesla, яка належить Маску.