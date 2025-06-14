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Шведський пенсійний фонд вніс Tesla до чорного списку

Максим Бурич
glavcom.ua
Максим Бурич
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Шведський пенсійний фонд вніс Tesla до чорного списку
Шведський державний пенсійний фонд оголосив про включення Tesla до свого «чорного списку»
фото з відкритих джерел

Шведський пенсійний фонд AP7 вніс Tesla до «чорного списку» та продав усі акції через порушення прав профспілок

Шведський державний пенсійний фонд AP7, один з найбільших у країні, оголосив про включення американського виробника електромобілів Tesla до свого «чорного списку» та повний продаж усіх акцій компанії. Причиною такого рішення стали підтверджені порушення прав профспілок у Сполучених Штатах. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

 «AP7 вирішив внести Tesla до чорного списку через підтверджені порушення трудових прав у Сполучених Штатах», – йдеться у заяві пенсійного фонду.

Представники фонду підкреслили, що це рішення не було спонтанним: «Незважаючи на кілька років діалогу з Tesla, включаючи пропозиції акціонерів у співпраці з іншими інвесторами, компанія не вжила достатніх заходів для вирішення проблем».

Речник AP7 повідомив, що частка фонду в Tesla на момент продажу наприкінці травня коштувала близько 13 млрд шведських крон (приблизно $1,36 млрд). На той час ця частка становила близько 1% від загального фонду акцій AP7. Загальні активи фонду на кінець травня становили 1,181 млрд шведських крон.

Нагадаємо, коаліція з десяти власників електромобілів Tesla у Франції подала до суду на американську компанію. Причиною позову є нещодавня політична діяльність генерального директора Ілона Маска, зокрема його підтримка ультраправих сил у Європі та колишня роль у Білому домі. 

«Вони більше не хочуть бути пов’язаними з Tesla або уособленими Ілоном Маском та його нещодавніми політичними позиціями», – сказав Іван Терел, партнер GKA, паризької юридичної фірми, яка представляє власників.

До слова, президент США Дональд Трамп заявив, що продовжить використання сервісу Starlink у Білому домі, попри сварку з підприємцем Ілоном Маском, а от машини Tesla, можливо, позбавиться. 

«Можливо, я позбавлюся Tesla, але не Starlink, це відмінний сервіс», – сказав Трамп журналістам. У березні Трамп власним коштом придбав електромобіль компанії Tesla, яка належить Маску.

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Теги: Tesla Швеція

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