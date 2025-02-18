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Маск представив новий чат-бот Grok 3. Скільки буде коштувати підписка?

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Маск представив новий чат-бот Grok 3. Скільки буде коштувати підписка?
Ілон Маск представив чергову технологічну новацію
фото: Grok/X

За словами Ілона Маска, Grok 3 перевершить усіх конкурентів

Мільярдер Ілон Маск представив третє покоління чат-бота Grok від компанії xAI. Нова версія буде доступна користувачам із підпискою Premium+ від X з 18 лютого 2025 року.

Раніше, Маск анонсував вихід нової моделі раніше у лютому. Мільярдер позиціонує її як «найрозумніший ШІ на Землі». За його словами, Grok 3 перевершить усіх конкурентів, зокрема GPT-4o від OpenAI і Gemini від Google.

Під час презентації Маск заявив, що глобальною метою xAI і Grok є відповідь на фундаментальні питання про Всесвіт. Також він зазначив, що нова версія значно перевершує попередню.

Для навчання Grok 3 використовувався центр обробки даних у Мемфісі з 200 тис. графічних процесорів – Colossus. За словами Маска, це у 10 разів більше за ту обчислювальну потужність, яку використовували під час розробки Grok 2.

Grok 3 являє собою сімейство моделей. Зокрема, під час презентації команда проєкту заявила про дві такі – Grok 3 Reasoning і Grok 3 mini Reasoning.

Вони заявлені як моделі, що «думають», за аналогією з o3-mini від OpenAI і R1 від DeepSeek. Їхньою відмітною особливістю є вміння «спростовувати» факти перед видачею, що дає змогу уникати деяких «пасток».

Також, за словами команди xAI, обидві моделі перевершують o3-mini і R1 за низкою бенчмарків.

Порівняння Grok 3 Reasoning і Grok 3 mini Reasoning з моделями інших компаній
Порівняння Grok 3 Reasoning і Grok 3 mini Reasoning з моделями інших компаній
Джерело: презентація xAI

Примітно, деякі «міркування» будуть приховані, щоб запобігти використанню методу дистиляції для навчання інших моделей. Раніше з’явилася інформація, що Microsoft і OpenAI звинуватили у цьому китайський стартап DeepSeek.

Безпосередньо під час презентації Grok 3 попросили розробити план польоту на Марс і назад за допомогою простого промта. Також він написав код для гри, яка поєднувала б у собі елементи Тетриса і «три у ряд».

Обидві моделі будуть доступні у додатку Grok. Користувач може самостійно активувати режим Think або Big Brain для вирішення того чи іншого запиту. За словами Маска, другий більше підходить для складних завдань з таких сфер, як математика і програмування.

У нових моделях з’явиться інструмент DeepSearch. Він дає змогу сканувати інформацію не тільки в інтернеті, а й із соціальної мережі X. У короткостроковій перспективі моделі отримають також «голосовий режим».

Водночас, як зазначив Маск, нове покоління все ще допрацьовується:

«Ми повинні підкреслити, що це свого роду бета-версія. Це означає, що спочатку слід очікувати деяких недоліків, але ми будемо швидко її покращувати, майже щодня».
Моделі вже доступні користувачам з підпискою Premium+ від X ($50 на місяць). Пізніше xAI додасть тарифний план SuperGrok ($30 на місяць або $300 на рік), який містить розширений перелік функцій, а також необмежену генерацію зображень.

Щойно Grok 3 буде стабільний, xAI розкриє вихідний код Grok 2, пообіцяв Маск. Згідно з його оцінкою, це станеться через кілька місяців.

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Теги: Google Ілон Маск штучний інтелект інтернет

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