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Ізраїль знищив в Ірані системи ППО, які захищали критичну інфраструктуру – NYT

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Ізраїль знищив в Ірані системи ППО, які захищали критичну інфраструктуру – NYT
Журналісти дізнались, які об'єкти атакував ЦАХАЛ в Тегерані
фото з відкритих джерел

ЦАХАЛ напередодні завдав ракетних ударів по столиці Ірану

Внаслідок ударів Ізраїлю по Ірану вранці в суботу були знищені системи протиповітряної оборони, призначені для захисту кількох ключових нафтопереробних і нафтохімічних підприємств, а також системи, які охороняють велике газове родовище та важливий порт на півдні країни. Про це повідомляє New York Times.

За словами трьох іранських чиновників та трьох високопосадовців Міністерства оборони Ізраїлю, на які об'єкти націлився Ізраїль, увійшли оборонні споруди на великому нафтохімічному комплексі Бандар Імам Хомейні в провінції Хузестан, а також об'єкти в економічному порту Бандар Імам Хомейні та нафтопереробний завод Абадан. Системи протиповітряної оборони також зазнали ураження в провінції Ілам, на нафтопереробному заводі газового родовища Танґе Біджар.

Як повідомили троє іранських офіційних осіб, знищення систем протиповітряної оборони Ізраїлем викликало серйозну стурбованість в Ірані, оскільки критично важливі енергетичні та економічні об'єкти тепер залишаються вразливими для майбутніх атак, якщо конфлікт між Іраном і Ізраїлем триватиме.

Два ізраїльські чиновники зазначили, що початкові плани, розроблені після того, як Іран випустив серію балістичних ракет по Ізраїлю на початку жовтня, включали удари по цілях, пов'язаних з енергетичною промисловістю та ядерними програмами Ірану.

Тим часом прем'єр-міністр Катару провів телефонну розмову з главою МЗС Ірану, висловивши серйозне занепокоєння щодо ескалації ситуації в регіоні після ізраїльського удару.

«Усі сторони в регіоні повинні проявляти максимальну стриманість і уникати будь-яких подальших дій, які можуть дестабілізувати ситуацію в регіоні», – сказав він під час розмови.

Напередодні ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Також раніше стало відомо, що іранська влада наказала збройним силам країни підготуватися до війни з Ізраїлем. Однак Тегеран також намагається уникнути відкритого конфлікту, навіть якщо це вимагатиме ліквідації угруповань, що підпорядковуються йому, у Лівані та Секторі Газа. 

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Теги: міністр Ізраїль завод влада родовище конфлікт системи ППО Іран

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