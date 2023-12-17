Кібератака на «Київстар»: у компанії розповіли про невирішені проблеми

Планується якнайшвидше включення послуги SMS

Мобільний оператор «Київстар» продовжує відновлювати послуги після найбільшої за історію компанії хакерську атаку.

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«… Новини від наших спеціалістів – дарують надію та впевненість», – йдеться в повідомленні компанії.

Станом на 17 грудня відновлено такі послуги:

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доступні послуги голосового зв`язку, в тому числі у роумінгу;

відновлена мобільна передача даних.

Крім того, розпочато відновлення доступу до M2M для бізнес-клієнтів.

Зазначається, що планується якнайшвидше включення послуги SMS.

«У деяких населених пунктах, зокрема, у Києві, все ще виникають складнощі із доступом до «Домашнього Інтернету». Це тимчасово. Ми залучили увесь персонал, щоб відновити роботу послуги якомога швидше», – повідомляє «Київстар».

У компанії попередили, що, поки відбувається стабілізація мережі, мобільна передача даних може працювати повільніше. «Це необхідно для безпеки», – зазначає «Київстар».

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Нагадаємо, що 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

Як повідомив президент «Київстару», хакери зламали захист оператора через обліковий запис одного зі співробітників.