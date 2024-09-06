YouTube обмежить доступ підлітків до певної категорії відео

YouTube заявив, що такий контент не порушує його вказівки, але повторний перегляд може вплинути на добробут деяких користувачів

Молодим глядачам не показуватимуть контент про вагу та фізичну форму, навіть якщо він не порушує вказівки

YouTube припинить рекомендувати підліткам відео, які ідеалізують певний рівень фізичної підготовки, вагу тіла чи фізичні особливості, після того як експерти попередили, що такий контент може бути шкідливим, якщо його переглядати повторно, пише The Guardian.

Платформа як і раніше дозволятиме переглядати відео дітям віком від 13 до 17 років, але її алгоритми не будуть потім штовхати молодих користувачів у списки пов’язаного контенту.

YouTube заявив, що такий контент не порушує його вказівки, але повторний перегляд може вплинути на добробут деяких користувачів.

Глобальний керівник відділу охорони здоров’я YouTube, доктор Гарт Грем, сказав: «Оскільки підліток розвиває думки про те, ким він є, і про свої власні стандарти для себе, повторне споживання вмісту з ідеалізованими стандартами, що починає формувати нереалістичні внутрішні стандарти, може призвести до формування негативні переконання про себе».

YouTube повідомив, що експерти з консультативного комітету з питань молоді та сімей сказали, що певні категорії, які можуть бути «нешкідливими» як окреме відео, можуть бути «проблемними» при багаторазовому перегляді.