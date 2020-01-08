Експерт про загострення в Ірані: Невже це війна? трансляція



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Іран здійснив напад на військові бази США в Іраку Фото: IRNA

Експерт-міжнародник проаналізував загострення ситуації в Ірані після ліквідації генерала Сулеймані

Сьогодні, 8 січня, в прес-центрі агентства «Главком» відбулась пресконференція на тему: «Загострення в Ірані. Невже війна?»

Запрошений гість: Анатолій Максимов, експерт-міжнародник, аналітик Центру «Ад астра», який проаналізував загострення ситуації в Ірані у зв’язку з ліквідацією генерала Сулеймані.

Він також розповів про реакцію світу на останні події на Близькому Сході, такі як посилення військового контингенту та активізацію воєнних дій в регіоні.

Крім того експерт проаналізував інформацію про можливе збиття українського літака рейсу Тегеран-Київ, жертвами якого стало 176 осіб.

Масимов дав аналіз питанню ядерної угоди та в який бік можуть розгортатися події надалі.

Як раніше повідомляв Главком, в результаті ракетного обстрілу американської військової бази в Іраку, який був здійснений Іраном вночі 8 січня, загинули 80 людей.

У ніч на 8 січня сили іранського Корпусу вартових ісламської революції (КВІР, елітне іранське військово-політична формація) завдали удару по найбільшій американській базі в Іраку Аль-Асад, а також по ще мінімум одному об'єкту США на півночі Іраку.

Нагадаємо, Федеральна авіаційна адміністрація США (FAA) заборонила цивільним американським літакам здійснювати польоти в повітряному просторі над Іраком, Іраном, водами Перської та Оманської заток. Обмеження пов'язані з ракетними ударами по військових базах США в Іраку.

Також нагадаємо, що вранці 8 січня літак МАУ Boeing 737 розбився поблизу іранської столиці незабаром після зльоту з аеропорту Імама Хомейні в Тегерані рано в середу.

У ЗМІ з'явилася інформація, що український пасажирський літак авіакомпанії МАУ, який зазнав аварії біля тегеранського міжнародного аеропорту імені Імама Хомейні, нібито був збитий ракетою Ірану.

Пізніше глава Центру зв'язку та інформації Міністерства автомобільних доріг і міського розвитку Ірану Касим Біхі заявив, що причиною катастрофи українського літака в Ірані стало загоряння двигуна.

В МЗС України підтвердили, що всі пасажири літака загинули. Списки пасажирів уточнюються.

За повідомленням представника аеропорту імені Імама Хомейні в Тегерані Алі Кашані, на борту літака «Міжнародних авіаліній України», що розбився в Ірані, перебували 176 осіб.