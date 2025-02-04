У США чоловік отримав майже 500 років увʼязнення: що скоїв злочинець

На суді він чоловік заперечив свою причетність до незаконної діяльності

У штаті Джорджія 57-річного Вінсента Лемарка Баррелла засудили до 475 років ув’язнення за організацію собачих боїв і жорстоке поводження з тваринами. Це найсуворіший відомий вирок за такі злочини. Про це повідомляє NBC News.

Розслідування справи розпочалося у листопаді 2022 року після того, як кур’єр Amazon помітив на подвір’ї Баррелла собак, прив’язаних ланцюгами, і повідомив поліцію. Коли на місце прибули правоохоронці, вони виявили 107 тварин, що перебували в жахливих умовах.

Більшість собак були пітбулями, хоча серед них траплялися і змішані породи. Баррелл утримував їх у підвалі, не випускаючи назовні – приміщення було забруднене екскрементами, а самі тварини страждали від недоїдання.

Розслідування показало, що Баррелл брав участь в організації собачих боїв, тренуючи тварин на агресію. У його будинку знайшли спеціальне обладнання для тренувань, документи, пов’язані з іншими учасниками боїв, аптечку з ліками для собак та контракти на їх продаж.

Ветеринарний огляд виявив у більшості тварин шрами від бійок, а деякі собаки мали вирвані зуби. Частину постраждалих конфіскували, а інші потрапили під опіку благодійної організації Friends of the Forlorn Animal Rescue.

Чи оскаржуватиме Баррелл свій вирок, наразі невідомо. На суді він заперечував свою причетність до незаконної діяльності.

До слова, у Туреччині організаторів скандальної справи про фінансову піраміду «Фермерський банк» засудили до 45,3 тис. років позбавлення волі. Про це пише телеканал TRT. Спочатку прокуратура вимагала засудження фігурантів на 88 тис. років. Зазначений термін включає звинувачення за 4 414 позовами від кожного з потерпілих і ще три окремі кримінальні епізоди.