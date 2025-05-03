Британська розвідка зробила прогноз щодо втрат Росії на війні у 2025 році

Британська розвідка зазначає, що Росії не вдалося перетворити ці великі втрати на значні територіальні здобутки

Розвідка: Лише за перші чотири місяці 2025 року Росія могла втратити близько 160 тис. військових

Росія, ймовірно, зазнала близько 950 тис. втрат убитими та пораненими з початку повномасштабного вторгнення в Україну у 2022 році. Як передає «Главком», про це повідомила британська розвідка.

За оцінкою, лише за перші чотири місяці 2025 року Росія могла втратити близько 160 тис. військових. Якщо такі темпи збережуться до кінця року, 2025-й стане найкровопролитнішим для російських сил, продовжуючи тенденцію щорічного зростання втрат.

У квітні середня добова кількість втрат російської армії становила понад 1 200 осіб. Загалом за місяць, за даними Генерального штабу ЗСУ, це близько 36 тис. У березні середній показник був вищим – близько 1 300 на добу.

Попри те, що втрати нижчі за рекордні показники наприкінці 2024 року (понад 1 600 на день), вони залишаються одними з найвищих за весь час війни. Британська розвідка зазначає, що Росії не вдалося перетворити ці великі втрати на значні територіальні здобутки.

До слова, за нинішніх темпів просування на фронті Російській Федерації знадобляться століття і десятки мільйонів жертв, щоб повністю захопити Україну. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Forbes.

Як зазначає аналітик Forbes Девід Акс, у квітні російським військам вдалося захопити близько 68 кв. м (98 кв. км) території України. Але це коштувало їм 4,8 тис. одиниць техніки і понад 36,6 тис. убитих і поранених військовослужбовців. При цьому, аналітик Конрад Музика з польської компанії Rochan Consulting зазначає, що українські втрати у квітні були «мінімальними».

Кремль оснащує свої сили тисячами цивільних транспортних засобів, включно зі скутерами, компактними автомобілями та автобусами. Також РФ набирає 30 000 військовослужбовців на місяць, і, оскільки багато поранених зрештою повертаються на передову, російські збройні сили щомісяця набирають більше людей, ніж втрачають.

У результаті, за словами командувача силами армії США в Європі генерала Крістофера Каволі, російські сили в Україні фактично зростають і наразі вони налічують щонайменше 600 тис. військовослужбовців, що є «найвищим показником за весь час війни та майже вдвічі перевищує чисельність початкових сил вторгнення».

Нагадаємо, російський диктатор Володимир Путін, ймовірно, змінив тактичні цілі у війні проти України, зосередившись на утриманні захоплених територій і підтримці російської економіки.