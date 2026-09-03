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Британія викликала дипломата РФ через атаку на український літак в Німеччині

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Британія викликала дипломата РФ через атаку на український літак в Німеччині
Лондон долучився до відповіді Москві після атаки в Німеччині
фото: pexels

Безпілотник із вибухівкою виявили поблизу українського Ан-124, а Берлін поклав відповідальність за спробу диверсії на Москву

Міністерство закордонних справ Великої Британії викликало тимчасового повіреного у справах Росії через атаку безпілотника в аеропорту Лейпциг/Галле, де перебував український вантажний літак. Лондон засудив дії Москви та заявив про солідарність із Німеччиною. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Bloomberg.

Російського дипломата викликали до британського МЗС у четвер, 3 вересня. Уряд Великої Британії назвав інцидент у Німеччині «обурливою і безвідповідальною» атакою.

Йдеться про події 4 серпня в аеропорту Лейпциг/Галле. Поблизу українського вантажного літака Ан-124 було виявлено безпілотник із вибухівкою. Німецькі правоохоронці знешкодили його, а згодом влада ФРН офіційно поклала відповідальність за спробу атаки на Росію.

Речниця британського прем'єр-міністра Кет Сіммонс заявила, що Лондон розглядає цей інцидент як частину ширшої російської діяльності, спрямованої проти безпеки європейських держав.

«Це останній випадок у чіткій серії спроб російської держави підірвати нашу колективну безпеку», – сказала Сіммонс журналістам у Лондоні.

За словами речниці, саме через інцидент британська влада вирішила викликати російського дипломата та безпосередньо висловити позицію Лондона.

«Щоб у найрішучіший спосіб засудити цю атаку та підкреслити, що разом з нашими європейськими партнерами та партнерами по НАТО Велика Британія й надалі викриватиме ворожу діяльність Росії на всіх рівнях», – заявила Сіммонс.

Британське Міністерство закордонних справ також наголосило, що Лондон продовжить підтримувати Україну та захищати союзників по НАТО. У відомстві заявили, що спроби Росії послабити єдність союзників України не матимуть результату.

Німеччина офіційно звинуватила Росію в причетності до інциденту 1 вересня. За даними німецької влади, конфігурація безпілотника, вибухівка та технологія підриву мали ознаки, відомі за попередніми російськими гібридними операціями.

Після цього Берлін оголосив про низку заходів проти Москви. Зокрема, Німеччина вирішила закрити генеральне консульство Росії у Бонні та «Русский дом» у Берліні.

Крім того, німецька влада має намір домагатися посилення санкцій проти Росії на рівні Європейського Союзу, зокрема продовжити тиск на російський «тіньовий флот» та посилити контроль за в'їздом громадян РФ. Росія заперечила причетність до інциденту в Лейпцигу та назвала висунуті проти неї звинувачення сфабрикованими.

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Теги: росія Німеччина посол диверсія

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