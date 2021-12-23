Генсек НАТО порадив Путіну, чим зайнятися на свята

За словами Столтенберга, Росія має можливість забезпечити мирне та ненапружене Різдво для всіх

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг звернувся до президента Росії Володимира Путіна та закликав його використати свята для відведення військ від України. Про це повідомляє dpa.

За словами генсека НАТО, Росія має можливість забезпечити мирне та ненапружене Різдво для всіх. Він зазначив, що наразі поблизу кордонів України Росія зібрала кілька десятків тисяч солдатів, а також бойові танки та безпілотники, і немає жодних ознак того, щоб цей марш зупинявся або сповільнювався.

Очільник НАТО при цьому не відповів на запитання, чи підозрює він, що переміщення військ було спробою Росії насамперед вимагати поступок із боку НАТО в питаннях безпеки.

«Є невизначеність щодо намірів Росії», – відповів він.

Також Столтенберг прямо не відповів на запитання, чи може НАТО відреагувати на напружену ситуацію розширенням присутності військ у східних країнах альянсу.

«Ми будемо постійно перевіряти, чи потрібно нам далі коригувати присутність військ», – сказав генсек Альянся та висловив готовність до переговорів з огляду на вимоги Кремля щодо додаткових «гарантій безпеки» від НАТО, але заперечив ідею, що НАТО, наприклад, може не прийняти у свої лави Україну.

«Ми готові сісти і поговорити з Росією в Раді НАТО-Росія. Проте ми не підемо на компроміси щодо основних принципів. Ми не можемо поставити під сумнів право НАТО захищати та боронити всіх союзників, а також основний принцип, згідно з яким кожна нація має право обирати свій власний шлях», – сказав він.

Зазначимо, напередодні Лавров запропонував Столтенбергу змінити роботу. Також повідомлялося, що члени НАТО не прийшли до консенсусу щодо «гарантії безпеки» від РФ.

Варто відмітити, що 20 грудня Росія пригрозила НАТО війною. До слова, сенатор США звинуватив Росію у намаганні створити «привід для війни».

Нагадаємо, Російська Федерація у своїх «гарантіях безпеки» вимагає від країн Північноатлантичного альянсу відмовити Україні у вступі до НАТО.

Документ під назвою «Угода про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів Північноатлантичного договору» складається з дев’яти статей, які направлено у Вашингтон та штаб-квартиру НАТО.

В одному з пунктів Росія пропонує країнам НАТО взяти на себе зобов'язання, що «виключають подальше розширення НАТО, у тому числі приєднання України, а також інших держав».

Крім того, Росія пропонує відмовитись «від ведення будь-якої військової діяльності на території України, а також інших держав Східної Європи, Закавказзя та Центральної Азії».

Також пропонується відмовитись від проведення військових навчань на певній відстані від кордонів Росії та країн НАТО.

Натомість 21 грудня Вашингтон підтвердив право України на вступ до НАТО.

Президент РФ Путін останнім часом у переговорах з лідерами країн Альянсу вимагає надати юридично зафіксовані гарантії, які виключають будь-яке подальше просування НАТО на схід та розміщення в України озброєння, яке нібито загрожує Росії.