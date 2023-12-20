Блінкен: США прагнуть зробити Україну незалежною від допомоги партнерів

США хочуть переконатися, що Україна зможе мати міцну основу та ресурси для самостійного вирішення питань фінансового, військово-оборонного плану

Влада США спільно зі своїми союзниками прагне забезпечити Україну можливістю самостійно стояти на ногах у військовій та економічній сферах на тлі існуючих викликів, та не залежати від підтримки від країн-партнерів у майбутньому.

Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

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За словами Блінкена, США хочуть переконатися, що Україна зможе мати міцну основу та ресурси для самостійного вирішення питань фінансового, військово-оборонного плану та у сфері демократії, щоб «допомога таких рівнів більше не була потрібна».

Блінкен підкреслив, що це є «чітким планом» з боку Сполучених Штатів спільно з міжнародною коаліцією..

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При цьому держсекретар США звернув увагу, що доти, доки цього не сталося, підтримка з боку партерів має продовжуватись.

У цьому контексті Блінкен вказав на важливість допомоги на тлі існуючих загроз, які стоять перед Україною у плані відбиття російських атак, а також при контрнаступальних діях ЗСУ для звільнення окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року.

Як відомо, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

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Також лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.