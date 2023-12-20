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Блінкен: США прагнуть зробити Україну незалежною від допомоги партнерів

Діана Гасюк
glavcom.ua
Блінкен: США прагнуть зробити Україну незалежною від допомоги партнерів
Державний секретар США Ентоні Блінкен
фото з відкритих джерел

США хочуть переконатися, що Україна зможе мати міцну основу та ресурси для самостійного вирішення питань фінансового, військово-оборонного плану

Влада США спільно зі своїми союзниками прагне забезпечити Україну можливістю самостійно стояти на ногах у військовій та економічній сферах на тлі існуючих викликів, та не залежати від підтримки від країн-партнерів у майбутньому.
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен під час брифінгу.

За словами Блінкена, США хочуть переконатися, що Україна зможе мати міцну основу та ресурси для самостійного вирішення питань фінансового, військово-оборонного плану та у сфері демократії, щоб «допомога таких рівнів більше не була потрібна».

Блінкен підкреслив, що це є «чітким планом» з боку Сполучених Штатів спільно з міжнародною коаліцією..

При цьому держсекретар США звернув увагу, що доти, доки цього не сталося, підтримка з боку партерів має продовжуватись.

У цьому контексті Блінкен вказав на важливість допомоги на тлі існуючих загроз, які стоять перед Україною у плані відбиття російських атак, а також при контрнаступальних діях ЗСУ для звільнення окупованих територій.

Раніше повідомлялося, що в адміністрації президента Сполучених Штатів Америки (США) сподіваються, що Сенат схвалить пакет додаткової фінансової допомоги для України у січні 2024 року. 

Як відомо, президент США Джо Байден готовий піти на компроміс із республіканцями в питанні безпеки кордону та міграційної політики, щоб вони не блокували ухвалення додаткової допомоги Україні. Зазначимо також, що у США точаться суперечки щодо посилення кордону з Мексикою. Республіканці вимагали ухвалити імміграційне законодавство, погрожуючи не підтримати фінансування для України.

Також лідери Сенату США заявили, що угода про надання додаткової допомоги Україні та посилення безпеки кордонів США навряд чи буде укладена найближчим часом, а один з високопоставлених демократів сказав, що, ймовірно, рішення буде відкладено до січня.

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Теги: США фінансування Україна Ентоні Блінкен

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