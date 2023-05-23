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Ірландія стане першою країною, яка запровадить медичне маркування алкоголю

Діана Гасюк
glavcom.ua
Ірландія стане першою країною, яка запровадить медичне маркування алкоголю
Ірландія має намір запровадити попередження про шкоду для здоров’я на алкогольній продукції
фото з відкритих джерел

Окрім застережень, на етикетках міститимуться дані про калорійність та кількість алкоголю

Ірландія має намір стати першою країною у світі, яка запровадить попередження про шкоду для здоров’я на алкогольній продукції.
Про це повідомляє «Європейська правда».

Міністр охорони здоров’я Ірландії Стівен Доннеллі в понеділок затвердив постанови, які передбачають обов’язкове розміщення на етикетках алкогольних напоїв попереджень про їхню шкоду для здоров’я, зокрема ризик виникнення раку.

«Ми є першою країною у світі, яка зробила цей крок і запровадила комплексне медичне маркування алкогольної продукції. Я сподіваюсь, що інші країни візьмуть з нас приклад», – сказав міністр охорони здоров’я Ірландії Стівен Доннеллі.

Нові правила запроваджують комплексне медичне маркування алкогольної продукції, що продається в Ірландії. Серед іншого, там міститимуться дані про калорійність та кількість алкоголю.

Ірландських споживачів також попереджатимуть про небезпеку вживання алкоголю під час вагітності, а також про ризики захворювань печінки та смертельних видів раку.

Положення постанов, які передбачають маркування алкоголю, набудуть чинності після трирічного перехідного періоду, тобто з 22 травня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що у соціальних мережах з’явилася скандальна фотографія: ковбаса із маркуванням «ЗСУ. Застільна, Смачна, Українська».

Маркування ковбаси викликало негативну реакцію в мережі, проте компанія заявила, що назва ковбаси не має нічого спільного із українською армією. 

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Теги: міністр правила

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