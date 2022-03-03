США вводять візові обмеження щодо російських бізнесменів

У Білому домі хочуть посилити тиск на еліту з оточення Путіна

Обмеження запровадять проти Пєскова та 19 російських олігархів

В Білому домі заявили, що США запровадять 3 березня санкції проти низки російських олігархів і прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова за розв’язання Росією війни в Україні. Про це свідчить інформація на сайті Білого дому.

США ввели санкції повного блокування проти кількох олігархів і чиновників, а також деяких їхніх компаній. Серед них російський магнат Алішер Усманов, засновник російської гірничодобувної компанії «Металлоінвест», і прессекретар Кремля Дмитро Пєсков.

Штати також запровадять візові обмеження для 19 російських олігархів, членів їхніх сімей та соратників, йдеться у заяві Білого дому, а також запровадять санкції проти російських юридичних і фізичних осіб, які дозволяють поширювати дезінформацію в країні.

«Ми хочемо, щоб він (Путін – ред.) відчув тиск, ми хочемо, щоб люди навколо нього відчували тиск», – сказала журналістам речниця Білого дому Джен Псакі.

Список російської еліти та членів їхніх сімей, щодо яких запровадять санкції:

Микола Токарєв (а також дружина Галина, дочка Майя та дві його компанії з елітної нерухомості)

Борис Ротенберг (а також дружина Карина та його сини Роман і Борис)

Аркадій Ротенберг (і ще його сини Павло та Ігор, та дочка Лілія)

Сергій Чемезов (а також дружина Катерина, син Станіслав і падчерка Анастасія)

Ігор Шувалов (його п'ять компаній, дружина Ольга, його син Євген; його компанія і літак; його дочка Марія і її компанія)

Євген Пригожин (його три компанії, дружина Поліна, дочка Любов і син Павло),

Дмитро Пєсков, прессекретар президента Путіна

Алішер Усманов (його суперяхта, одна з найбільших у світі і щойно конфіскована Німеччиною, і його приватний літак, один з найбільших приватних літаків Росії).

Нагадаємо, Франція арештувала яхту друга Путіна, російського мільярдера Сєчина.

До слова, Росія запроваджує драконівські правила на покупку доларів та євро.

Також сьогодні Канада ввела нові санкції проти Росії.

А ще Велика Британія вдарила санкціями по «Газпрому».

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