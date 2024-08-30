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Ізраїль ліквідував командира «Ісламського джихаду»

Юлія Войцехівська
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Ізраїль ліквідував командира «Ісламського джихаду»
Серед ліквідоаваних бойовиків – Мухаммад Джаббер, лідер «Ісламського джихаду»
фото: ЦАХАЛ

Ізраїльські сили ліквідували кількох бойовиків у ході антитерористичної операції на Західному березі річки Йордан

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) заявила про ліквідацію п’ятьох палестинських бойовиків, серед яких був командир угруповання «Ісламський джихад». Про це повідомила пресслубжа ЦАХАЛу.

Ізраїльські сили ліквідували кількох бойовиків у ході антитерористичної операції на Західному березі річки Йордан коло мечеті в місті Тулкарм.

Бої почалися після масштабного рейду Ізраїлю на Західному березі ріки Йордан 28 серпня, спрямованого на знищення «ісламсько-іранської терористичної інфраструктури».

Серед ліквідоаваних бойовиків – Мухаммад Джаббер, лідер «Ісламського джихаду», якого ЦАХАЛ звинуватив у терористичних нападах на цивільних.

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фото: ЦАХАЛ

За перший день операції ЦАХАЛ заявив про знищення 12 бойовиків, затримання понад 10 підозрюваних, які перебували в розшуку, демонтування десятків вибухових пристроїв та конфіскацію зброї.

Нагадаємо, США та Ізраїль останніми роками вклали величезні зусилля у спроби знайти та ліквідувати нового голову політичного бюро ХАМАСу Яхью Сінвара. Про це пише The New York Times із посиланням на чиновників з обох країн.

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Теги: Ізраїль

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