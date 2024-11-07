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На виборах у США анульовано тисячі голосів. Молодь не змогла поставити підписи у бюлетенях

Катерина Іванова
glavcom.ua
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На виборах у США анульовано тисячі голосів. Молодь не змогла поставити підписи у бюлетенях
Офіс держсекретаря штату надсилає молоді сповіщення, оскільки зумери часто не відповідають на дзвінки та з ними важче зв’язатися
фото: David Becker

У школах США не приділяють уваги почерку, тому особистий підпис – не нагальна потреба для юного покоління

Понад 13 тис. бюлетенів молодих осіб на виборах у США було забраковано у штаті Невада. Все тому що виборці покоління Z (зумери - «Главком») не змогли засвідчити свої голоси підписом. Про це повідомляє The Washington Post.

Підписи від руки – застарілий спосіб перевірки голосів, свідчить політична організація VoteAmerica. У школах США не приділяють уваги почерку, тому особистий підпис – не нагальна потреба для юного покоління, допоки не йдеться про вибори. Тож через нечіткі позначки комісія відхиляє їхні бюлетені.

«Коли вони (зумери - «Главком») реєструються для участі в голосуванні за допомогою автоматизованої системи, вони ставлять свій підпис на цифровому планшеті в управлінні транспортних засобів, і це стає їхнім підписом у посвідченні виборця. Він може мати інший вигляд, ніж їхні підписи ручкою на папері», – каже Державний секретар штату Невада Франциско Агілар.

Активісти закликають придумати новий унікальний ідентифікатор. Наприклад, це може бути комбінація дати народження виборця та частина його номера соціального страхування.

«Я живу в Каліфорнії, де кожен отримує свій бюлетень поштою. Протягом років понад 3% бюлетенів відхилили через те, що підписи не збігаються. Люди, які це визначають, не експерти в аналізі почерку. Це масштабна проблема», – розповіла засновниця VoteAmerica Дебра Клівер.

Клівер стурбована, що під час напружених президентських перегонів бракування голосів через недійсні підписи можна розцінити як «навмисну спробу придушити явку молоді». Однак це проблема також літніх людей та виборців, які нещодавно одружилися та могли не оновити своє ім’я в реєстрі.

Офіс держсекретаря штату надсилає молоді сповіщення, оскільки зумери часто не відповідають на дзвінки та з ними важче зв’язатися. Офіційні особи штату Невада повідомили, що 12 939 бюлетенів вже успішно виправили.

Органи виборчої влади могли б залишити підписи від руки на папері в минулому, адже письмо не вивчали в багатьох школах протягом десятиліть, додала Дебра Клівер.

Нагадаємо, обраний 47-м президентом США Дональд Трамп готує масштабні зміни під час свого повернення до Білого дому. Хоча Трамп часто уникав конкретики, за понад рік політичних виступів він окреслив широкий план, який поєднує традиційні консервативні підходи до податків, регулювання та культурних питань із більш популістським акцентом на торгівлі та зміні міжнародної ролі США. Цей план також передбачає скорочення зусиль федерального уряду у захисті громадянських прав і розширення президентських повноважень.

Як відомо, за республіканця Дональда Трампа проголосували 295 виборників. Цього результату достатньо, щоб стати президентом США. Опонентка Трампа, демократка Камала Гарріс, набрала 226 голосів виборників.

До слова, The Wall Street Journal зазначає, що перемога Дональда Трампа на виборах була не такою близькою, як передбачали опитування. Він повернув собі підтримку штатів, яку втратив у 2020 році, і зробив це з коаліцією, яка включала більше молодих виборців.

Проте повернення Трампа було б неможливим без політичних провалів адміністрації Байдена та демократів у Конгресі. Він переміг, тому що президент Байден не зміг забезпечити єдність і процвітання, які він обіцяв, і тому, що за чотири роки виборці розчарувалися в результатах його прогресивної політики.

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Теги: молодь вибори вибори у США страхування

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