Масштабні повені у Європі: «Укрзалізниця» повідомила про скасування низки рейсів

Скасовано рейс Чоп-Відень-Чоп через неможливість виїхати з Відня

Через потужні повені, які накрили Європу, в Австрії, Польщі та Чехії залізничні оператори скасували деякі рейси. Про це повідомила пресслужба «Укрзалізниці».

Так, рейс Відень-Київ-Відень щонайменше у понеділок курсуватиме як Будапешт-Київ-Будапешт.

Поновлення руху не буде швидким, адже пік негоди в Австрії очікується сьогодні-завтра. Вокзали й метро завтра будуть частково зачиненими.

«Пасажирів із квитками у Відні просимо звертатися до інформаційно-сервісного пункту за безкоштовним поселенням і харчуванням на період негоди», – йдеться в повідомленні.

Також скасовано рейс Чоп-Відень-Чоп через неможливість виїхати з Відня.

«Рейси Прага-Перемишль-Прага поки що не здатні проїхати затоплену ділянку на кордоні Чехії та Польщі. Сьогодні очікується човниковий рух від Праги до польського кордону і від Перемишля до чеського кордону з автобусним трансфером навколо підтопленої ділянки» – зазначили в компанії.

Водночас рейс з/до Варшави, Хелма, Перемишля, Кошице, Будапешта, Захоні курсують без змін.

«Ми приймаємо пасажирів, що не встигли на свої рейси через безпрецедентну негоду, на ІНШІ рейси з Польщі за сьогоднішніми квитками на будь-які вільні місця!» – підсумували в компанії.

Як повідомлялося, щонайменше вісім людей загинули, тисячам довелося евакуюватися через повені в Європі, зокрема у Чехії, Польщі, Австрії та Румунії.

На сході Німеччини рівень води підвищується, але загалом ситуація у країні відносно спокійна. В Австрії, Польщі та Чехії, які постраждали від повеней, ситуація залишається напруженою. Зливи затопили великі території, і до неділі вечора щонайменше вісім людей загинули у воді. Ще четверо осіб у Чехії зникли безвісти.

До відома, через повінь у Чехії, Австрії та Польщі у неділю скасовано рейс Відень-Будапешт-Київ, а також Прага-Перемишль-Прага.