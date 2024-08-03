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Різниця в 60 кг. На Олімпіаді в дзюдо відбулася унікальна сутичка

Ілля Мандебура
glavcom.ua
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Різниця в 60 кг. На Олімпіаді в дзюдо відбулася унікальна сутичка
Теді Рінер спробує стати дворазовим чемпіоном домашньої Олімпіади
Фото: La Croix

Формат змішаного командного турніру з дзюдо викликає неоднозначні думки у вболівальників цього виду спорту

Сьогодні буде розіграний останній комплект олімпійських нагород в дзюдо. Закриватиме програму Олімпіади змішаний командний турнір, де чинними олімпійськими чемпіонами є збірна Франції. 

Форматом змагань передбачається, що кожний матч складається з 6 окремих поєдинків. Вони проводяться у трьох дивізіонах – найлегшому (вагові категорії до 48-57 кілограмів у жінок та категорії до 60-73 кілограмів у чоловіків), середньому (вагові категорії до 57-70 кілограмів у жінок та категорії до 73-90 кілограмів у чоловіків) та найважчому (вагові категорії до 70-78 та понад 78 кілограмів у жінок та категорії до 90-100 та понад 100 кілограмів у чоловіків). Перемагає та команда, яка першою набере 4 перемоги. 

Це означає, що в одній сутичці можуть зійтися спортсмени з суттєвою різницею у вазі. Саме так і відбулося у чвертьфіналі змішаної командної першості між Францією та Південною Кореєю. 

У п'ятому матчі за рахунку 1:3 корейці заявили до участі представника не надважкого, а середнього дивізіону, у той час як французи виставили на поєдинок свою головну зірку, олімпійського чемпіона цієї Олімпіади у ваговій категорії понад 100 кілограмів. Бронзовий призер Олімпійських Ігор-2024 Лі Джун Хван у ваговій категорії до 81 кілограма був змушений боротися проти Тедді Рінера, який важче свого корейського опонента одразу на 60 кілограмів. Поєдинок тривав близько 90 секунд і завершився достроковою перемогою француза. 

Франція кваліфікувалася до золотого фіналу, де зустрінеться з Японією, а ось Південна Корея за бронзу боротиметься з командою Німеччини. 

Нагадаємо, що першу нагороду у Парижі для України здобула Ольга Харлан.

Олімпіада-2024. Медальний залік

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Теги: Тедді Рінер дзюдо Південна Корея

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