Федоров зробив низку заяв на тлі протестів проти його відставки: головні тези

Федоров: Народ вийшов не за Федорова, а за себе

Міністр оборони, відставку якого ініціював президент, Михайло Федоров дав брифінг для медіа на тлі протестів у Києві. «Главком» зібрав його головні тези.

За словами Федорова, він мав розмову з президентом напередодні. «У нас нормальна була розмова вчора з президентом. Він запропонував стати радником або знайти якийсь інший шлях залишитися в команді. Я від радника відмовився», – сказав Федоров.

Водночас він наголосив, що ніколи не ставив собі за мету обіймати державні посади. «У мене ніколи не було цілі стати міністром, залишатися міністром, шукати собі посади і так далі», – зазначив він.

Федоров пояснив, що вирішив публічно висловитися через власні переконання. «Я бачу, що не можна мовчати. Потрібно сказати правду. Ми не повинні бути заручниками якихось зобов'язань», – заявив він.

Щодо протестів проти його звільнення, Федоров висловив думку, що люди вийшли на вулиці через занепокоєння станом управління обороною. «Народ вийшов не за Федорова, а за себе», – сказав він.

Також Федоров зауважив, що під час розмови з Володимиром Зеленським не почув конкретних претензій до своєї роботи.

Зокрема, міністр зробив заяву про головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського: «Ми зіштовхнулися з тим, що всі ініціативи, які ми пропонуємо, почали блокуватися. І Сирський, враховуючи всі проблеми, про які ми говорили, не готовий особисто в очі говорити про проблеми. Він готовий ходити особисто на зустрічі, плести інтриги, думати, що хтось замовив в медіакампанію, а не проблема в діях, які відбуваються».

До того ж Федоров відповів на питання про мобілізацію та проблеми з територіальними центрами комплектації, про випадки затримання людей у ТЦК та побиття.

«Я шість місяців взагалі не відповідав на хейт мобілізації, щоб не допустити ситуації, яка виникла сьогодні і до якої нас фактично довів головком. Я не знаю, хто був архітектором цієї історії, але не хотів перекладати відповідальність чи уникати її. Кому підпорядковуються ТЦК? Сухопутним військам. А кому підпорядковуються сухопутні війська? Генеральному штабу. Тобто це зона відповідальності головкома», – наголосив він.

Напередодні стало відомо, що президент Володимир Зеленський не пропонуватиме кандидатуру Михайла Федорова на посаду міністра оборони у новому складі Кабінету міністрів. Це рішення викликало жваве обговорення у суспільстві та стало приводом для проведення акцій у кількох містах.

Водночас відповідно до Конституції України, саме президент вносить до Верховної Ради кандидатуру міністра оборони. Після цього парламент ухвалює остаточне рішення шляхом голосування. Таким чином, призначення глави Міноборони є конституційним повноваженням глави держави, а остаточне слово щодо кандидатури належить Верховній Раді.

Напередодні міністр оборони України підбив підсумки роботи на посаді, оприлюднивши перелік ключових досягнень команди та напрямів, які ще потребують завершення. За його словами, за час роботи вдалося реалізувати низку масштабних проєктів у сфері оборонних технологій, закупівель озброєння та забезпечення війська.

Раніше Зеленський заявив, що ще не визначився, чи перепризначить Михайла Федорова міністром оборони.