DeepState пояснив, як на Кінбурнській косі з’явився український прапор

Кінбурнська коса, розташована між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем, дає змогу контролювати частину морської акваторії

Ворог продовжує застосовувати Кінбурн для пусків безпілотників у бік Миколаєва та Херсону

Український прапор на Кінбурнську косу було скинуто з дрону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані аналітиків DeepState.

«Ніякого наступу на Кінбурнській косі не відбувається, а прапор було скинути з дрону, що є просто приємним фактом», – йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, на сьогоднішній день немає жодних підтверджень про активний відхід російських загарбників з Кінбурнської коси.

«Більш того, ворог продовжує застосовувати місцевість для пусків БПЛА «Молнія» в бік Миколаєва та Херсону та має інші засоби у вигляді РЕБ та РЕР. Одночасно з цим Сили оборони намагаються максимально ускладнювати перебування та роботу ворога», – наголосив DeepState.

Нагадаємо, інформацію про відступ окупантів з Кінбурна також спростував речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, заявивши, що відповідна місцевість залишається зоною бойових дій.

Напередодні українські військові встановили державний прапор на Кінбурнській косі після того, як російські окупаційні війська залишили свої позиції.

🇺🇦 Синьо-жовтий прапор замайорів на Кінбурнській косі, повідомляють Сили оборони Півдня



Наші захисники змусили окупантів відступити із займаних позицій, відбувається евакуація вцілілого особового складу, окупанти залишають свої рубежі оборони. pic.twitter.com/x1wB6qVxIr — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 25, 2026

Зазначимо, що Кінбурнська коса має важливе стратегічне значення, оскільки розташована між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем та дає змогу контролювати частину морської акваторії.

Нагадаємо, Сили оборони України завдають серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема, повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.