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DeepState пояснив, як на Кінбурнській косі з’явився український прапор

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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DeepState пояснив, як на Кінбурнській косі з’явився український прапор
Кінбурнська коса, розташована між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем, дає змогу контролювати частину морської акваторії
мапа: DeepState

Ворог продовжує застосовувати Кінбурн для пусків безпілотників у бік Миколаєва та Херсону

Український прапор на Кінбурнську косу було скинуто з дрону. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на дані аналітиків DeepState.

«Ніякого наступу на Кінбурнській косі не відбувається, а прапор було скинути з дрону, що є просто приємним фактом», – йдеться в повідомленні.

За даними аналітиків, на сьогоднішній день немає жодних підтверджень про активний відхід російських загарбників з Кінбурнської коси.

«Більш того, ворог продовжує застосовувати місцевість для пусків БПЛА «Молнія» в бік Миколаєва та Херсону та має інші засоби у вигляді РЕБ та РЕР. Одночасно з цим Сили оборони намагаються максимально ускладнювати перебування та роботу ворога», – наголосив DeepState.

Нагадаємо, інформацію про відступ окупантів з Кінбурна також спростував речник Військово-морських сил Дмитро Плетенчук, заявивши, що відповідна місцевість залишається зоною бойових дій.

Напередодні українські військові встановили державний прапор на Кінбурнській косі після того, як російські окупаційні війська залишили свої позиції. 

Зазначимо, що Кінбурнська коса має важливе стратегічне значення, оскільки розташована між Дніпровсько-Бузьким лиманом і Чорним морем та дає змогу контролювати частину морської акваторії. 

Нагадаємо, Сили оборони України завдають серії ударів по військових, паливних та логістичних об'єктах окупантів. Зокрема, повідомлялося про ураження інфраструктури в районі Керчі, Феодосії та Севастополя, а також знищення мосту через Північнокримський канал, який використовувався для забезпечення російських військ.

На тлі цих подій у Криму зростають побоювання щодо подальшої ізоляції півострова. Російська влада визнає проблеми з постачанням пального та електроенергії, а російські пропагандисти вже почали обговорювати сценарії можливої втрати контролю над логістичними маршрутами до окупованого Криму.

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Теги: Кінбурнська коса прапор прапор України військові

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