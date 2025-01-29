Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Париж потерпає від хвилі «безпрецедентного шахрайства» із квитками до музеїв

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Париж потерпає від хвилі «безпрецедентного шахрайства» із квитками до музеїв
Музей д'Орсе став жертвою онлайн-шахрайства
фото із відкритих джерел

Відомі музеї у Парижі були вимушені призупинити онлайн-продаж квитків через шахрайство

Музеї Орсе та Оранжері у Парижі стали жертвами хвилі безпрецедентного шахрайства з використанням дзеркальних сайтів та продажу підроблених квитків в Інтернеті, що змусило їх відключити систему продажу квитків. Про це пише TOM.travel.

Відвідувачі, які хотіли 24 січня придбати квитки до цих двох музеїв, несвідомо перенаправлялися на підроблені сайти онлайн-продажу квитків. Шахраям вдалося обманути декілька сотень людей. 

Музеї подали скаргу та були змушені призупинити онлайн-продаж квитків. Продаж квитків на місці залишився доступним. Як повідомили представники двох паризьких музеїв, системи продажу квитків відновили роботу у суботу, 25 січня.

Музей Орсе – один із найбільш відвідуваних музеїв французької столиці. Музеї Орсе та Оранжері у 2024 році відвідали 4,9 мільйона людей.

Минулої осені з музею Коньяк-Же (Musée Cognacq-Jay) у Парижі практично на очах у відвідувачів украли рідкісні предмети XVIII століття. До будівлі увірвалися четверо грабіжників у масках і капюшонах із сокирами та бейсбольними бітами, вони розбили вітрини та викрали п'ять колекційних скриньок та табакерок яким близько 300 років.

Читайте також:

Теги: музеї музей Париж Франція мистецтво

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

НАБУ пів року не може перевірити факти з сюжету Bigus.info про «слугу» Жупанина
НАБУ пів року не може перевірити факти з сюжету Bigus.info про «слугу» Жупанина
30 грудня, 2024, 19:45
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
Переговори з Трампом і Путіним, вибачення Лукашенка: головне з інтерв’ю Зеленського
6 сiчня, 06:33
Лідерка ультраправої партії поїхала на Майотту, аби поспілкуватися місцевою владою та жителями
Ле Пен потрапила в морську аварію під час поїздки на Майотту – Bfmtv
7 сiчня, 10:38
На місці зруйнованої стели встановили тимчасову
На в'їзді у Покровськ відновили зруйновану обстрілом стелу
4 сiчня, 17:58
Від колишнього музею лишилось лише згарище
У Каліфорнії вогонь знищив «єдиний у світі» музей кроликів
10 сiчня, 16:16
Столичні театри, музеї і бібліотеки цього тижня підготували для киян та гостей міста цікаву культурну програму
Куди сходити у Києві протягом тижня 13-19 січня: перелік культурних подій
13 сiчня, 09:51
Необережні моряки засвітили таємну інформацію щодо патрулювання атомних підводних човнів
Французькі моряки випадково розкрили дані про таємну базу атомних підводних човнів
13 сiчня, 19:28
На вулицях Парижа часто можна зустріти безхатьків
Франція не може приборкати бідність – Le Monde
19 сiчня, 22:53
Нардеп показав, що лишилося від його приймальні у Запоріжжі після російської атаки (фото)
Нардеп показав, що лишилося від його приймальні у Запоріжжі після російської атаки (фото)
23 сiчня, 13:11

Соціум

Що таке DeepSeek і чому він викликав паніку на ринку штучного інтелекту
Що таке DeepSeek і чому він викликав паніку на ринку штучного інтелекту
Париж потерпає від хвилі «безпрецедентного шахрайства» із квитками до музеїв
Париж потерпає від хвилі «безпрецедентного шахрайства» із квитками до музеїв
У США вбито чоловіка, якого минулого тижня помилував Трамп за штурм Капітолія
У США вбито чоловіка, якого минулого тижня помилував Трамп за штурм Капітолія
Величезна дірка в корпусі криголама. У Карському морі зіткнулися два кораблі РФ
Величезна дірка в корпусі криголама. У Карському морі зіткнулися два кораблі РФ
Спека в Європі забере мільйони життів: дослідження
Спека в Європі забере мільйони життів: дослідження
Британці масово скорочують свій робочий тиждень
Британці масово скорочують свій робочий тиждень

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
155K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 січня: ситуація на фронті
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 січня 2025
42K
Один континент Землі розпадається на частини з подвоєною швидкістю – Daily Mail
31K
Українці масово відправляють росіянам гроші: у чому хитрість
29K
Борщу не буде? Метеоролог – про наслідки аномально теплої зими для українського агросектору
26K
Прогноз магнітних бур на 28-31 січня: якою буде сонячна активність

Новини

29 січня: яке сьогодні свято, традиції, заборони
Сьогодні, 00:05
Створення поштового банку та відкриття культурного хабу ЮНЕСКО у Львові. Головне за 28 січня
Вчора, 21:00
Хмарно з проясненнями, без опадів: прогноз погоди на 28 січня
Вчора, 06:00
Ворог атакував Харків, у Білорусі ППО збила «Шахед»: головне за ніч
Вчора, 05:56
У Києві повітряна тривога тривала понад три години
Вчора, 04:09
28 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:09

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua