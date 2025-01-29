Париж потерпає від хвилі «безпрецедентного шахрайства» із квитками до музеїв

Відомі музеї у Парижі були вимушені призупинити онлайн-продаж квитків через шахрайство

Музеї Орсе та Оранжері у Парижі стали жертвами хвилі безпрецедентного шахрайства з використанням дзеркальних сайтів та продажу підроблених квитків в Інтернеті, що змусило їх відключити систему продажу квитків. Про це пише TOM.travel.

Відвідувачі, які хотіли 24 січня придбати квитки до цих двох музеїв, несвідомо перенаправлялися на підроблені сайти онлайн-продажу квитків. Шахраям вдалося обманути декілька сотень людей.

Музеї подали скаргу та були змушені призупинити онлайн-продаж квитків. Продаж квитків на місці залишився доступним. Як повідомили представники двох паризьких музеїв, системи продажу квитків відновили роботу у суботу, 25 січня.

Музей Орсе – один із найбільш відвідуваних музеїв французької столиці. Музеї Орсе та Оранжері у 2024 році відвідали 4,9 мільйона людей.

Минулої осені з музею Коньяк-Же (Musée Cognacq-Jay) у Парижі практично на очах у відвідувачів украли рідкісні предмети XVIII століття. До будівлі увірвалися четверо грабіжників у масках і капюшонах із сокирами та бейсбольними бітами, вони розбили вітрини та викрали п'ять колекційних скриньок та табакерок яким близько 300 років.