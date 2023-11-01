Події в Дагестані демонструють послаблення контролю Кремля у регіонах – ISW
Кадиров підтримав твердження Путіна про роль Заходу в організації погромів у Дагестані
Агресивна відповідь Рамзана Кадирова на антиєврейські погроми у Дагестані свідчить про ослаблення авторитарного контролю Кремля над віддаленими регіонами РФ. Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW).
Аналітики повідомляють, що Кадиров відповів на заворушення в Дагестані, підтримавши твердження Путіна про нібито роль Заходу в їх організації з метою дестабілізації Росії. Пізніше Кадиров закликав чеченських силовиків негайно затримувати ініціаторів будь-яких можливих заворушень у Чечні.
«Реакція глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова на антисемітські заворушення у Дагестанській республіці 29 жовтня вказують, що російські посадовці, вірогідно, все більше занепокоєні щодо послаблення авторитарного контролю у регіонах на периферії РФ», – йдеться у матеріалі.
У звіті зазначають, що така реакція Кадирова показує, що він занепокоєний збереженням сприйняття своєї непохитної підтримки Путіна, та демонстрацією сили авторитарного правління в Чечні.
Нагадаємо, 29 жовтня у Дагестані місцеві влаштували «полювання» за ізраїльтянами. У аеропорту Махачкали зібрались сотні людей, аби зустріти рейс з Ізраїлю.
Як повідомлялося, у Російській Федерації можуть спалахнути нові мітинги на тлі заворушень у Дагестані, тож глава Чечні Рамзан Кадиров дозволив стріляти у протестувальників.
Між тим, Путін звинуватив Україну та Захід в погромах у Дагестані, на що Білий дім вказав, що такі звинувачення є «класичною риторикою» РФ.
До слова, представник ГУР розповів, хто стоїть за погромами в Дагестані.
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