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Польські фермери попередили про блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Польські фермери попередили про блокаду одного з пунктів пропуску на кордоні з Україною
Пункт пропуску «Шегині – Медика»
фото: EPA

Страйк розпочнеться 23 листопада о 9:00

За попередньою інформацією польської сторони, завтра місцеві фермери планують розпочати страйк перед пунктом пропуску «Медика – Шегині». Про це повідомила Львівська митниця.

Польські митники поінформували, що фермери розпочнуть блокувати рух транспортних засобів 23 листопада о 9:00 (за київським часом). Страйк триватиме до кінця 2024 року.

Автобуси та легковики в обидва напрямки будуть пропускатися без змін. Обмеження стосуються лише вантажних авто:

  • на вʼїзд в Україну – по одній вантажівці впродовж години;
  • виїзд з України – рух вантажівок вагою більше 3,5 т блокується повністю.

Нагадаємо, ще 8 жовтня польські фермери анонсували можливу акцію протесту у вигляді блокування руху вантажних транспортних засобів перед пунктом пропуску «Медика – Шегині» з 8 жовтня по 31 грудня 2024 року.

До слова, на початку листопада на українсько-молдовському кордоні тимчасово призупинили роботу пункти пропуску. 

Раніше на одному з контрольно-пропускних пунктів на кордоні зі Словаччиною виникла черга із сотень авто через проблеми із програмним забезпеченням.

Теги: Польща вантажівки страйк фермер кордон блокада

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