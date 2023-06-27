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Пожежа в ОАЕ: горів гігантський 36-поверховий хмарочос (фото та відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Пожежа в ОАЕ: горів гігантський 36-поверховий хмарочос (фото та відео)
Вогонь охопив кілька поверхів будівлі
фото: скріншот з відео Fast News Network

Місцева влада повідомила, що пожежа сталася у вежі 02 комплексу Ajman One

В Об’єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа. Це сталося у 36-поверховому хмарочосі, повідомляє Khaleej Times.

На оприлюднених кадрах можна побачити, як пожежа спалахнула у 36-поверховому хмарочосі. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а пожежники намагаються приборкати полум’я.

Місцева влада повідомила, що пожежа сталася у вежі 02 комплексу Ajman One. Пізніше командам цивільної оборони та поліції вдалося успішно контролювати та загасити пожежу. Наразі ніхто не постраждав.

Вогонь охопив кілька поверхів
Вогонь охопив кілька поверхів
фото: Fast News Network
Вогонь охопив кілька поверхів
Вогонь охопив кілька поверхів
фото: Fast News Network

На місце інциденту був доставлений мобільний поліцейський пост, який надав довідки та інші заходи, щоб мешканці могли повідомити про втрату речей. Мобільна станція також допомогла охороняти місце.

Управління транспорту ОАЕ надало сім автобусів для транспортування мешканців від вежі 02 до готелів в Аджмані та Шарджі.

Нагадаємо, неподалік російського Владивостока чоловік підпалив сусіда з саморобного вогнемета та прострелив жінці шию гарпуном. Побутова сварка сталася через нібито розкрадання електроенергії.

До слова, нідерландські правоохоронці виявили в порту Роттердама найбільшу з початку року партію кокаїну – майже 3,6 тонни. Вона була захована між фруктових соків та бананів.

Теги: пожежа ОАЕ

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