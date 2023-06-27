Пожежа в ОАЕ: горів гігантський 36-поверховий хмарочос (фото та відео)
Місцева влада повідомила, що пожежа сталася у вежі 02 комплексу Ajman One
В Об’єднаних Арабських Еміратах спалахнула масштабна пожежа. Це сталося у 36-поверховому хмарочосі, повідомляє Khaleej Times.
На оприлюднених кадрах можна побачити, як пожежа спалахнула у 36-поверховому хмарочосі. Вогонь охопив кілька поверхів будівлі, а пожежники намагаються приборкати полум’я.
Місцева влада повідомила, що пожежа сталася у вежі 02 комплексу Ajman One. Пізніше командам цивільної оборони та поліції вдалося успішно контролювати та загасити пожежу. Наразі ніхто не постраждав.
На місце інциденту був доставлений мобільний поліцейський пост, який надав довідки та інші заходи, щоб мешканці могли повідомити про втрату речей. Мобільна станція також допомогла охороняти місце.
Управління транспорту ОАЕ надало сім автобусів для транспортування мешканців від вежі 02 до готелів в Аджмані та Шарджі.
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