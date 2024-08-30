«Він обіймав мою дружину». Посол Мельник про незвичайну зустріч із президентом Бразилії

Андрій Мельник зауважує, що він як дипломат часто досягає більших результатів завдяки своїй дружині

«Всі протоколісти, дипломатичні радники, які брали участь у цій церемонії, вони не вірили, що це може бути»

Посол України в Бразилії Андрій Мельник розповів про зустріч із президентом Бразилії Луїзом Інасіо Лулою да Сілвою, під час якої дружина посла внесла корективи до офіційної авдієнції. Цим український дипломат поділився в інтерв'ю «Українській правді».

За словами Мельника, він як дипломат часто досягає більших результатів завдяки своїй дружині. І зустріч із президентом Бразилії тому приклад. Посол пригадав, що розмова з очільником країни мала бути стандартною – 10-15 хвилин: це час для спілкування та вручення вірчої грамоти.

«Але коли ми вже фактично мали вставати, слово взяла Світлана (дружина - ред,), причому зробила це незаплановано. Вона розказала йому історію про зустріч із папою Римським, під час якої той просив передати вітання президенту Лулі. Після цієї історії ми ще 15 хвилин навстоячки розмовляли з Лулою, він обіймав мою дружину, це був такий неформальний момент. І всі протоколісти, дипрадники, які брали участь у цій церемонії, вони не вірили, що це може бути», – наголосив дипломат.

Мельник зауважує, що й до сьогодні, коли він приїжджає до МЗС – там пригадують цю історію.

Окремо посол додав, що дружина не реагує негативно на його різкі висловлювання, а навпаки «під'южує» та закликає не мовчати у певних ситуаціях.

Нагадаємо, що 20 червня 2023 року президент Зеленський призначив Мельника послом у Бразилії.

Раніше повідомлялося, що в травні минулого року посол України в Німеччині Андрій Мельник, критикуючи відмову канцлера Німеччини Олафа Шольца відвідати Україну через скасування Києвом візиту президента ФРН Франка-Вальтера Штайнмаєра, вжив фразу «ображена ліверна ковбаса». У Німеччині це сприйняли дуже гостро: з критикою одразу відповіли німецькі політики.

До слова, цього року дружина посла України у Бразилії Андрія Мельника підхопила інфекцію денге і опинилася в лікарні. «У мене – денге! Бразилія – країна, повна небезпек. Якщо не отруйного павука підкинуть, то комар денге вкусить. Ще вчора пекла Великодні паски», – йдеться у її публікації.