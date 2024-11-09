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Reuters: МКС розслідуватиме справу проти головного прокурора, звинуваченого в домаганнях

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Reuters: МКС розслідуватиме справу проти головного прокурора, звинуваченого в домаганнях
Серед країн-членів МКС поширили внутрішній документ, у якому Хана закликали тимчасово відмовитися від виконання своїх обов'язків на час розслідування
фото: Reuters

Юристка звинуватила Каріма Хана в небажаних сексуальних дотиках та насильстві протягом тривалого проміжку часу

Міжнародний кримінальний суд (МКС) розпочне зовнішнє розслідування проти головного прокурора Каріма Хана. Його звинуватили в сексуальних домаганнях. Про це пише Reuters.

Серед країн-членів МКС поширили внутрішній документ, у якому Хана закликали тимчасово відмовитися від виконання своїх обов'язків на час розслідування. Натомість він міг би дозволити одному зі своїх заступників виконувати обов'язки прокурора. Чи зверталося керівництво суду до головного прокурора з проханням про відставку – наразі неясно.

Джерело Reuters стверджує, що ймовірна потерпіла у справі Хана не має впевненості в незалежності внутрішнього органу суду, адже його новий голова раніше працював в апараті Хана, і це нібито призвело до витоку інформації про звинувачення в домаганнях.

Тим часом сам Хан спростував звинувачення у начебто неправомірній поведінці, про які було повідомлено керівному органу суду у жовтні. Тоді головний прокурор МКС звернувся до власного органу внутрішнього контролю суду з проханням розслідувати їх.

Зазначимо, що у жовтні The Guardian із посиланням на посадовців МКС, дипломатів та друзів імовірної постраждалої, написала про звинувачення в сексуальних домаганнях проти головного прокурора Каріма Хана.

За даним видання, жінка, яку описали як авторитетну юристку років 30, що працювала безпосередньо на Хана, звинуватила головного прокурора в небажаних сексуальних дотиках та насильстві протягом тривалого проміжку часу. У документах, які отримав суд, згадували інцидент, під час якого Хан нібито «засунув свій язик» у вухо жінки. 

Водночас головний прокурор МКС нібито намагався переконати постраждалу відмовитися від претензій. Сам Хан заперечує всі звинувачення, а його адвокати стурбовані тим, що оприлюднення «конфіденційної та закритої внутрішньої справи» покликане підірвати його «високопоставлену поточну роботу в делікатний час».

Нагадаємо, Україна зробила останній формальний крок для ратифікації Римського статуту Міжнародного кримінального суду, передавши на зберігання ратифікаційну грамоту. 

До слова, Палата попереднього провадження II Міжнародного кримінального суду підтвердила, що Монголія порушила зобов’язання як держава-учасниця Римського статуту, не заарештувавши російського диктатора Володимира Путіна за ордером МКС.

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу просив генерального прокурора Ізраїлю Галі Бахарав-Міару провести перевірку щодо нього та міністра оборони країни Йоава Галанта, щоб уникнути ордера на арешт з боку МКС, але отримав відмову. 

Теги: Міжнародний кримінальний суд прокурор зґвалтування

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