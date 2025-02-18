Захарова вважає, що потенційна можливість приєднання України до альянсу «отруює атмосферу на європейському континенті»

Російська Федерація хоче, щоб альянс дезавуював обіцянку про вступ України до НАТО

НАТО має скасувати заяву Бухарестського саміту-2008, в якій було проголошено курс України на вступ до Альянсу. Про це заявила речниця Міністерства закордонних справ Росії Марія Захарова, повідомляє Reuters.

За словами речниці російського МЗС, Російській Федерації недостатньо того, аби НАТО не прийняло Україну в члени союзу. Захарова вважає, що НАТО повинно піти далі, дезавуювавши обіцянку, дану на саміті в Бухаресті у 2008 році. Воно передбачає, що Київ приєднається до альянсу в майбутньому, однак без конкретно визначеної дати.

«В іншому випадку ця проблема продовжить отруювати атмосферу на європейському континенті», – сказала вона.

Нагадаємо, перша сесія російсько-американських переговорів в Ер-Ріяді завершилася.

Раніше помічник російського диктатора Юрій Ушаков заявив, що делегації США та РФ в Ер-Ріяді обговорили майбутнє економічне співробітництво, включаючи світові ціни на енергоносії.

Зауважимо, президент Зеленський зазначив, що в перемовинах у Саудівській Аравії двосторонній формат, а тому сторони мають право обговорювати власні питання. Водночас Україна, яка не бере участі в заході, не визнаватиме жодних угод щодо країни, ухвалених без її участі.

До слова, Російська Федерація і Сполучені Штати Америки домовилися відновити штат посольств у Москві та Вашингтоні. За словами держсекретаря США Марка Рубіо, таке рішення пов'язане з тим, аби «нормалізувати можливості працювати». Держсекретар США додав, що Трамп не зможе дотримати обіцянок, якщо не вдасться нормалізувати канали дипломатичних комунікацій.