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Литва відновила пошкоджений кабель зв’язку через Балтійське море

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Литва відновила пошкоджений кабель зв’язку через Балтійське море
Підводні кабелі у Балтійському морі
фото: АР

Трафік через Балтійське море успішно відновлено

Шведська телекомунікаційна компанія Telia Lietuva відремонтувала кабель зв'язку між Литвою та Швецією в Балтійському морі, який був пошкоджений два тижні тому. Про це повідомляє LRT.

Зазначається, що трафік через Балтійське море успішно відновлено. Представник компанії зауважив, що на цей канал припадала майже третина міжнародного інтернет-трафіку. Однак, за його словами, громадськість не відчула жодних перебоїв.

«У нас є кілька інтернет-з'єднань в Литві з великим запасом пропускної здатності, тому користувачі можуть бути впевнені, що з'єднання буде працювати навіть за найскладніших обставин», – сказав технічний директор Telia Андрюс Шемешкявічюс.

Раніше фінська державна компанія Cinia, яка будує волоконно-оптичні мережі та надає телекомунікаційні послуги, заявила, що її підводний кабель C-Lion1 між Фінляндією та Німеччиною обірвався у Балтійському морі.  Кабель довжиною 1 173 км пролягає між Сантахаміною в Гельсінкі та Ростоком у Німеччині. Через пошкодження було перервано телекомунікаційне з’єднання між країнами.

Згодом у Балтійському морі виявили ще один пошкоджений підводний кабель зв’язку, що з’єднує Литву та Швецію. Як повідомив головний технічний директор литовської телекомунікаційної компанії Telia Андрюс Шемешкявічюс, інцидент стався в неділю вранці близько 10:00. 

Також НАТО підозрює, що китайське судно, що йшло з Росії, могло навмисно пошкодити підводні кабелі в Балтійському морі в середині листопада.

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Теги: Балтія Балтійське море Литва Швейцарія

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