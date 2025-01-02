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F-16 для України. Стало відомо скільки пілотів пройшли підготовку у Британії

Катерина Іванова
glavcom.ua
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F-16 для України. Стало відомо скільки пілотів пройшли підготовку у Британії
Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16
фото з відкритих джерел

Українські пілоти пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку

У Великій Британії 200 українських авіаторів пройшли базову підготовку до польотів на винищувачах F-16. Про це повідомляє посольство Великої Британії в Україні. 
 
Як зазначили у посольстві, українські пілоти пройшли базову льотну, наземну та мовну підготовку.

«Інструктори Королівських ВПС навчали пілотів загального керування літаком, польоту за приладами, навігації на низьких висотах та польоту у складних формуваннях», – сказано у повідомленні посольства.

Нагадаємо, українські пілоти та механіки сьогодні, 25 грудня, завершили підготовку на французьких винищувачах Mirage 2000-5F після шестимісячного навчання. Про це повідомляє French Aid to Ukraine.

«Через пів року завершилася підготовка українських пілотів і механіків на Mirage 2000-5F. Щасливого Різдва!» – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро заявив, що незабаром Україна отримає літаки Mirage 2000. Перші винищувачі надійдуть на початку 2025 року. За словами міністра оборони України Рустема Умєрова, винищувачі Mirage 2000, які Франція має передати Україні на початку 2025 року, будуть оснащені так, аби Повітряні сили мали перевагу над Росією.

До слова, Франція поставить Україні три винищувачі Mirage 2000-5 у першому кварталі 2025 року. Ця цифра досі не оголошувалась ні Єлісейським палацом, ні Міністерством збройних сил Франції.

Літаки будуть озброєні крилатими ракетами «Скальп» та бомбами AASM для бойових завдань класу «повітря-земля». Проте спочатку потрібно буде модифікувати літак та навчити пілотів та механіків.

Як повідомлялося, у наступному році збройні сили Норвегії братимуть участь у навчанні українських пілотів на винищувачах F-16 у Португалії.

Раніше The New York Times із посиланням на ряд американських посадовців повідомляла, що у 2024 році Україна зможе використати на полі бою не більше десяти винищувачів F-16.

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Теги: F-16 Велика Британія посольство літак

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