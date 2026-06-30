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Зеленський розповів про багатомільярдний оборонний пакет від Британії

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Зеленський розповів про багатомільярдний оборонний пакет від Британії
Президент України Володимир Зеленський зустрівся з радником із питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом
фото: Володимир Зеленський/Telegram

Британські партнери відзначили успіхи України на фронті

Велика Британія виділила новий пакет підтримки для України на суму на майже 290 млн фунтів стерлінгів (приблизно 17,19 млрд грн). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента України Володимира Зеленського.

Глава держави розповів, що зустрівся з радником із питань національної безпеки прем’єр-міністра Великої Британії Джонатаном Пауеллом та обговорив із ним подальшу підтримку України.

«Дякуємо Британії за рішення щодо нового пакета підтримки на майже 290 млн фунтів стерлінгів. Важливо, що партнери відзначають успіхи України на фронті, результати наших мідлстрайків і дипстрайків. Ми обговорили ситуацію на полі бою, на тимчасово окупованих територіях України, зокрема в Криму, та в Росії – дефіцит пального й зміну настроїв населення», – розказав Зеленський.

За його словами, окрема увага під час розмови була приділена підготовці до саміту НАТО в Анкарі та дипломатичній роботі для досягнення миру.

«Говорили про потенційні шляхи для активізації процесу та можливі формати переговорів», – додав президент.

Нагадаємо, що уряд Великої Британії запускає одну з найбільших оборонних реформ за останні десятиліття, взявши за основу успішний військовий досвід України.

До слова, Велика Британія розглядає продаж на аукціоні нафти, вилученої з російського танкера Smyrtos, захопленого королівськими морпехами у Ла-Манші 14 червня. Вартість вантажу оцінюється приблизно у 35 млн фунтів стерлінгів – ці кошти можуть піти безпосередньо Україні або на закупівлю зброї для неї. 

Як відомо, 22 червня Кір Стармер оголосив про відставку з посади лідера Лейбористської партії після критики з боку однопартійців. Політик повідомив, що вже поінформував про своє рішення короля Чарльза III та залишатиметься прем'єр-міністром Великої Британії до завершення процедури обрання нового лідера і передачі влади.

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Теги: Велика Британія Володимир Зеленський фінансування

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