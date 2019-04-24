Теракт на Шрі-Ланці: поліція заарештувала вже 100 осіб



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Один з терористів-смертників навчався у Великій Британії, потім вступив до аспірантури в Австралії, а потім повернувся і оселився на Шрі-Ланці, - поліція

ІДІЛ взяла на себе відповідальність за атаки, - поліція

Поліція Шрі-Ланки заарештувала 100 осіб, підозрюваних у причетності у серії вибухів.

Про це повідомляє Good Morning Britain у Twitter.

«Встановлено, що один зі смертників, причетних до вибухів на Шрі-Ланці, навчався у Великій Британії. ІДІЛ взяла на себе відповідальність за атаки, поліція заявляє, що 100 осіб були заарештовані у зв'язку з вибухами», - йдеться у повідомленні.

Високопосадовець з міністерства оборони країни Руван Віджевардене заявив, що нападник, окрім Британії, навчався ще і в Австралії.

«Ми вважаємо, що один з терористів-смертників навчався у Великій Британії, потім вступив до аспірантури в Австралії, а потім повернувся і оселився на Шрі-Ланці», - цитує слова Віджевардене, видання The Guardian.

Також він заявив, що багато бойовиків мали міжнародні зв'язки, проживши або навчаючись за кордоном.

«Більшість з цієї групи терористів-смертників добре освічені і походять з середнього або верхівки середнього класу, тому вони фінансово цілком незалежні, і їхні сім'ї є досить стабільними у фінансовому плані, що є тривожним фактором у цьому... Деякі з них навчалися в інших країнах, вони мають дипломи, вони - досить освічені люди», - сказав він.

Раніше розвідувальні служби Індії і США кілька разів попереджали владу Шрі-Ланки про можливі теракти в церквах і туристичних місцях на початку квітня.

За останніми даними кількість загиблих унаслідок вибухів у готелях і церквах Шрі-Ланки, які прогриміли під час святкування Великодня, зросла з 321 до 359.

Як повідомлялося, 21 квітня на Шрі-Ланці в неділю сталося вісім вибухів. Об'єктами атаки стали дорогі готелі в столиці країни Коломбо і її околицях, а також церкви в містах Коломбо, Негомбо і Баттікалоа. Останній вибух стався в передмісті Коломбо Дематагода і був здійснений смертником.

У МЗС України розповіли, куди звертатися українцям, які перебувають у Шрі-Ланці. Українцям, які перебувають в Шрі-Ланці, рекомендують звертатися за консульською допомогою до Посольства України в Індії, Почесного консульства України у Соціалістичній Республіці Шрі-Ланка, а також на «гарячу лінію» МЗС.

До розслідування серії вибухів на Шрі-Ланці залучили фахівців Міжнародної організації кримінальної поліції — Інтерполу.

Також 22 квітня президент Шрі-Ланки Майтрипала Сирисена після серії вибухів ухвалив рішення ввести в країні надзвичайний стан.

За даними ЮНІСЕФ, серед загиблих було 45 дітей, пише News First.

Ще 520 осіб отримали поранення.

Терористичне угруповання «Ісламська держава» взяло на себе відповідальність за серію вибухів на Шрі-Ланці.