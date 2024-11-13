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«Червоної риби тут не дають, але…». Як харчують щойно мобілізованих в «учебці» і скільки це коштує державі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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«Червоної риби тут не дають, але…». Як харчують щойно мобілізованих в «учебці» і скільки це коштує державі
«Годують добре, і порції великі. Умови проживання непогані, принаймні, я розраховував на куди гірші», – ділиться новобранець з позивним «Янкі»
фото з відкритих джерел ілюстративне

«Якщо оптом закуповувати продукти і не красти їх, то на 104 гривні можна дуже непогано харчувати людей»

На добу держава виділяє 104 гривні на харчування одного військового в навчальному центрі ЗСУ. Про це йдеться в ексклюзивному репортажі «Главкома» зі 151-го навчального центру.

«Якщо оптом закуповувати продукти і не красти їх, то на 104 гривні можна дуже непогано харчувати людей, – переконує головний сержант центру Андрій Галенда. І розкриває секрет «фокусу» – Ми вигнали двох попередніх «начпродів» (начальників продовольчої служби, – «Главком»), їхні наступники знають, що крадіжки продуктів тут не толерують».

Червоної риби у центрі немає, але є борщ з м’ясом, бограч, смажений хек, котлети та паста з піджаркою, йдеться у репортажі.

Якщо хтось із мобілізованих хоче сходити до магазину по солодку їжу чи напої або ж отримати посилку на «Новій пошті», він може це зробити тільки у супроводі інструктора, попереджають у центрі. Сержант Андрій Галенда наголосив, що діє табу на алкоголь

«Годують добре, і порції великі. Умови проживання непогані, принаймні, я розраховував на куди гірші», – ділиться новобранець з позивним «Янкі». Він розповів, що в кімнатах тепло, є душові з гарячою водою, пральні машини та сушарки, хлопці ночують на ліжках з нормальною постіллю, у кімнатах живуть по 6-8 людей.

Нагадаємо, із 1 листопада 2024 року підготовку мобілізованих у навчальних центрах посилено: вона триватиме не один місяць, як раніше, а півтора; майже вдвічі збільшується кількість годин вогневої підготовки, актуалізуються нові навчальні напрямки, яких досі не було в програмі, зокрема бойові дії в умовах роботи ворожих БПЛА та ін. Про це «Главкому» повідомили в Головному управлінні доктрин і підготовки Генерального штабу ЗСУ.

До слова, у Головному управлінні доктрин і підготовки Генштабу сподіваються на підтримку західних партнерів у повноцінному забезпеченні українських центрів навчальними матеріалами, тренажерами, зразками зброї для навчання. Звісно, певна частина мобілізованих матиме нагоду пройти курс базової загальновійськової підготовки на полігонах країн НАТО. До речі, як повідомили «Главкому» в Генеральному штабі, цього року таку підготовку в країнах НАТО пройшли близько 20 тис. мобілізованих, а загалом з початку великої війни – понад 120 тисяч.

Як відомо, базова військова підготовка у державному навчальному центрі протягом півтора місяця для солдата-стрільця обходиться державі у 200 тис. грн

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Теги: продукти алкоголь військові навчання машини держава навчання харчування

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