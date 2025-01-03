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Пошкодження кабелів у Фінській затоці: суд відхилив запит про зняття арешту з судна

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Пошкодження кабелів у Фінській затоці: суд відхилив запит про зняття арешту з судна
Фінська державна компанія Cinia вимагає конфіскувати судно
фото з відкритих джерел

Фінська сторона вважає, що судно Eagle S причетне до пошкодження кабелю

Арешт нафтового танкера Eagle S, пов'язаного з пошкодженням кабелів у Фінській затоці, залишається чинним. Повітовий суд Гельсінкі відхилив клопотання про скасування арешту. Про це повідомляє Yle.

Центральна кримінальна поліція заарештувала судно і переспрямувала танкер у Порвоо. Адвокат Херман Юнгберг, який представляє екіпаж судна і судноплавну компанію Caravella, подав клопотання про скасування конфіскації.

Державна компанія Cinia вимагає конфіскації судна Eagle S для того, аби забезпечити отримання компенсації за завдані збитки. За словами директора з комунікацій та розвитку Хенрі Кронлунда, сума компенсації, ймовірно, становитиме сотні тисяч євро.

Раніше конфіскації судна вже вимагали компанії Elisa і Fingrid.

Нагадаємо,  25 грудня у Балтійському морі вийшов з ладу електрокабель Estlink 2 між Естонією та Фінляндією. Після цього в Балтійському морі фінська прикордонна служба затримала нафтовий танкер Eagle S, що вийшов з російського Санкт-Петербурга. Фінська сторона вважає, що судно причетне до пошкодження кабелю.

27 грудня митна служба Фінляндії затримала вантаж танкера Eagle S, підозрюваного у пошкодженні кабелю. Зазначається, що Фінляндія продовжує попереднє розслідування у зв'язку з можливим порушенням закону за обтяжливих обставин. Згідно з уточненими даними, загалом порушено роботу чотирьох комунікаційних кабелів, що відходять з Фінляндії дном Балтійського моря.

Як повідомлялося, ремонт електрокабелю EstLink 2 між Фінляндією та Естонією коштуватиме більш ніж 30 млн євро.

До слова, члени НАТО погодили заходи щодо посилення присутності Альянсу в Балтійському морі після пошкодженням підводних кабелів, що з'єднують Естонію та Фінляндію.

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Теги: Фінляндія Китай корабель

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