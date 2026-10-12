Нобелівська премія. Всі лауреати 2026 року

Цьогоріч відзначили дослідників у галузях медицини, фізики, хімії та економіки, письменницю й правозахисницю

У жовтні оголосили лауреатів Нобелівських премій за 2026 рік у шести категоріях. Нагороди присудили за дослідження в медицині, фізиці, хімії та економіці, літературні здобутки й діяльність на захист миру та міжнародного права. Останніми назвали лауреатів премії з економіки – 12 жовтня. «Главком» зібрав усіх лауреатів премії цього року.

Нобелівська премія з фізіології або медицини

Нобелівську премію присуджено Карлу Дайссероту, Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю фото: Фонд Нобеля

Нобелівську премію з фізіології або медицини присудили Карлу Дайссероту, Петеру Гегеманну та Георгу Нагелю за відкриття, пов’язані з керованими світлом іонними каналами та оптогенетикою.

Їхні дослідження дали змогу розробити методи керування активністю клітин за допомогою світла. Зокрема, оптогенетика допомагає вченим досліджувати роботу нервових клітин і механізми, які лежать в основі функціонування мозку.

Нобелівська премія з фізики

Френсіс Гальзен очолив команду, яка працювала над створенням IceCube фото: Університет Вісконсину в Медісоні

Лауреатом Нобелівської премії з фізики став Френсіс Халзен. Його відзначили за вирішальний внесок у створення нейтринної обсерваторії IceCube та відкриття високоенергетичних нейтрино астрофізичного походження.

IceCube розташована в антарктичному льоді й призначена для виявлення нейтрино – надзвичайно легких частинок, які майже не взаємодіють із речовиною. Їхнє дослідження допомагає вченим отримувати інформацію про найенергійніші процеси у Всесвіті, зокрема явища за межами нашої галактики.

Нобелівська премія з хімії

Анрі Каган та Кенсо Соаї стали лауреатами Нобелівської премії з хімії 2026 року фото: Фонд Нобеля

Нобелівську премію з хімії присудили Анрі Б. Кагану та Кенсо Соаї за відкриття нелінійних ефектів та автокаталізу в асиметричному органічному синтезі.

Їхні роботи стосуються створення молекул, які можуть існувати у двох дзеркальних формах. Це важливо для фармацевтики, адже різні форми однієї молекули можуть по-різному взаємодіяти з організмом. Методи асиметричного синтезу допомагають отримувати потрібну форму речовини, що має значення під час розробки лікарських препаратів.

Нобелівська премія з літератури

Енн Карсон – канадська письменниця, лауреатка Нобелівської премії з літератури 2026 року фото: Lannan Foundation/Don J. Usner

Лауреаткою Нобелівської премії з літератури стала канадська письменниця Енн Карсон. Її відзначили за сміливу й новаторську творчість.

Карсон відома поєднанням поезії, есеїстики та елементів класичної літератури. У своїх творах вона переосмислює античні сюжети, досліджує людські почуття, пам’ять і досвід, експериментує з формою та жанрами.

Нобелівська премія миру

Наві Піллей – лауреатка Нобелівської премії миру 2026 року фото: ООН

Нобелівську премію миру присудили південноафриканській правозахисниці Наві Піллей за зусилля зі зміцнення миру та міжнародного права.

Піллей обіймала посаду Верховного комісара ООН з прав людини у 2008–2014 роках. Вона також працювала в міжнародних судових установах і займалася питаннями відповідальності за воєнні злочини, злочини проти людяності та геноцид.

Нобелівська премія з економіки

Роберта Ернеста Холла та Майкла Діна Вудфорда відзначили за дослідження механізмів макроекономічної стабілізації фото: Фонд Нобеля

Лауреатами премії Шведського центрального банку з економічних наук пам’яті Альфреда Нобеля стали Роберт Ернест Холл і Майкл Дін Вудфорд. Їх відзначили за дослідження мікроекономічних основ макроекономічної стабілізації.

Їхні роботи пояснюють, як рішення окремих споживачів і компаній впливають на економіку країни загалом. Домогосподарства визначають, скільки витрачати й заощаджувати, а підприємства – скільки виробляти, інвестувати та наймати працівників. Сукупність цих рішень позначається на попиті, зайнятості, виробництві й інфляції.

Розуміння цих механізмів допомагає оцінювати, як економіка реагує на зміни відсоткових ставок та інших рішень держави й центрального банку, а також як можна пом’якшувати економічні спади.

Премію з економічних наук заснував Банк Швеції у 1968 році. Вона не входила до переліку нагород, передбачених заповітом Альфреда Нобеля, однак її присуджують за процедурою, аналогічною до інших Нобелівських премій.

Церемонія вручення нагород традиційно відбудеться 10 грудня у Стокгольмі, у річницю смерті Альфреда Нобеля.