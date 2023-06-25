У ПАР пікап врізався в маршрутку: є загиблі та поранені

П'ятеро людей, які перебували в задній частині пікапа, загинули на місці

В Південно-Африканській Республіці пікап врізався в маршрутку, шестеро людей загинули, ще семеро зазнали поранень. Про це повідомляє Xinhua.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомляється, що пікап з п'ятьма пасажирами врізався в задню частину маршрутки, після чого перше авто перекинулось.

«П'ятеро людей, які перебували в задній частині пікапа, загинули на місці. Крім того, загинув пасажир маршрутки», - повідомив офіційний представник департаменту транспорту Східної Капської провінції Унаті Бінкосе.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Крім цього, ще семеро людей, в тому числі і водій пікапа, отримали поранення - їх було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Водій маршрутного таксі залишився цілим.

Раніше повідомлялося, що автобус із російськими туристами потрапив у ДТП в Туреччині. Він влетів у припарковану на узбіччі фуру. Водій загинув на місці, п'ятьох росіян – туристів і двох гідів – госпіталізовано до турецьких лікарень.

Також на півдні канадської провінції Манітоба унаслідок зіткнення вантажівки та пасажирського автобуса загинули щонайменше 15 людей, десятеро – постраждали.

Зокрема вночі проти 15 червня поблизу Переяслава Київської області фура переїхала військового. Водій, для того, щоб оминути «перешкоду», здійснив маневр праворуч, однак передніми колесами наїхав на неї. Коли він зупинив вантажівку та вийшов із кабіни, то побачив чоловіка, який лежав на дорозі із травмами ноги.

Будь ласка, читайте текст після реклами

29-річного військового, який під час ДТП втратив ліву ногу аж до середини стегна, госпіталізували до лікарні.