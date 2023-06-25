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У ПАР пікап врізався в маршрутку: є загиблі та поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
У ПАР пікап врізався в маршрутку: є загиблі та поранені
У ПАР зіштовхнулись пікап та маршрутка
фото з відкритих джерел

П'ятеро людей, які перебували в задній частині пікапа, загинули на місці

В Південно-Африканській Республіці пікап врізався в маршрутку, шестеро людей загинули, ще семеро зазнали поранень. Про це повідомляє Xinhua.

Повідомляється, що пікап з п'ятьма пасажирами врізався в задню частину маршрутки, після чого перше авто перекинулось.

«П'ятеро людей, які перебували в задній частині пікапа, загинули на місці. Крім того, загинув пасажир маршрутки», - повідомив офіційний представник департаменту транспорту Східної Капської провінції Унаті Бінкосе.

Крім цього, ще семеро людей, в тому числі і водій пікапа, отримали поранення - їх було госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості. Водій маршрутного таксі залишився цілим.

Раніше повідомлялося, що автобус із російськими туристами потрапив у ДТП в Туреччині. Він влетів у припарковану на узбіччі фуру. Водій загинув на місці, п'ятьох росіян – туристів і двох гідів – госпіталізовано до турецьких лікарень.

Також на півдні канадської провінції Манітоба унаслідок зіткнення вантажівки та пасажирського автобуса загинули щонайменше 15 людей, десятеро – постраждали.

Зокрема вночі проти 15 червня поблизу Переяслава Київської області фура переїхала військового. Водій, для того, щоб оминути «перешкоду», здійснив маневр праворуч, однак передніми колесами наїхав на неї. Коли він зупинив вантажівку та вийшов із кабіни, то побачив чоловіка, який лежав на дорозі із травмами ноги. 

29-річного військового, який під час ДТП втратив ліву ногу аж до середини стегна, госпіталізували до лікарні.

Теги: таксі вантажівки водій автобус поранення

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