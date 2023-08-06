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У Парижі стався вибух у житловому будинку: є постраждалі

Діана Гасюк
glavcom.ua
У Парижі стався вибух у житловому будинку: є постраждалі
У Парижі стався вибух у житловому будинку
фото: Le Figaro

Серед постраждалих одна людина перебуває у вкрай тяжкому стані

5 серпня у Парижі стався вибух у житловому будинку, унаслідок чого п'ятеро осіб постраждали. Про це повідомляє Le Figaro.

Вибух пролунав на останньому поверсі триповерхового будинку у 18 окрузі на півночі французької столиці. Внаслідок пригоди виявився пошкоджений фасад будівлі. Серед постраждалих одна людина перебуває у вкрай тяжкому стані.

За даними джерела в поліції, вибух міг бути спричинений дезінсекційною бомбою, яку використовував менеджер закладу. 

На місце відправили сотню пожежників із 20 одиницями техніки для запобігання ризику пожежі.

У Парижі стався вибух у житловому будинку: є постраждалі фото 1

Нагадаємо, нещодавні протести у Франції почалися після того, як поліцейські застрелили 17-річного алжирця Наеля. Його зупинив патруль за порушення правил дорожнього руху. Після того, як хлопець спробував поїхати, поліцейські застрелили його.

Раніше стало відомо, що бунтівники атакували будинок мера паризького передмістя Л'аї-ле-Роз. Зловмисники на автомобілі протаранили будівлю, а потім підпалили машину. Це відбулося посеред ночі, коли мер Вінсент Жанбрун був у своєму офісі. 

До слова, бабуся 17-річного Наеля, застреленого поліцейським, закликала припинити заворушення.

Теги: вибух Париж будинок

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