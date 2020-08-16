У центр Мінська стягнули ОМОН



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фото ТАСС

До Будинку уряду під’їжджають транспортні автомобілі ОМОНу і автозаки

До Будинку уряду на площу Незалежності в Мінську стягуються посилені наряди силовиків, повідомляє Telegram-канал РБК. За їхніми даними, на місце також прибув президентський кортеж Олександра Лукашенка.

Як повідомляють ЗМІ, на місце прибувають додаткові наряди міліції для забезпечення громадського порядку. У Мінську почався мітинг на підтримку Лукашенка.

За даними ЗМІ, до Будинку уряду під’їжджають транспортні автомобілі ОМОНу і автозаки. Майдан Незалежності обнесений металевими огорожами, через які частково організований прохід на мітинг. Міліція ретельно оглядає всіх, хто прибуває. По периметру площі розставлена сільгосптехніка.

У Білорусії більше семи днів йдуть масові акції протесту. Громадяни виступають проти офіційних результатів президентських виборів.

Нагадаємо, напередодні Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення «живого ланцюга» від Вільнюса до Києва.

Також Лукашенко доручив перекинути бригаду десантників в Гродно.

Крім того 15 серпня Лукашенко поговорив з Путіним по телефону та поскаржився йому на протести. Нагадаємо, що раніше Олександр Лукашенко прокоментував протести в Білорусі: назвав мирні акції, які розпочалися в країні після президентських виборів, «заколисуванням», а останню інформацію про себе – фейком, що створюють «підлий» настрій серед громадян. Лукашенко також висловив бажання негайно зв’язатися з Путіним.

До слова, сьогодні державне телебачення Білорусі вийде на страйк.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Після оголошення результатів виборів президента Білорусі опозиційна кандидатка Світлана Тихановська заявила про створення координаційної ради з передачі влади.

Російська пропагандистка Маргарита Симоньян натякнула, що Росії потрібно ввести своїх військових у Білорусь, у якій уже кілька днів протестують громадяни, незгодні з результатами президентських виборів.

Читайте також: