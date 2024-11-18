У Польщі найбільший хімічний концерн вироблятиме вибухівку

Розвиток потужностей з виробництва вибухових речовин має вирішальне значення для майбутнього виробництва боєприпасів у Польщі

Польща налагодить виробництво нітроцелюлози та пороху, необхідних для великокаліберних боєприпасів. Відповідну угоду підписали Агентство промислового розвитку, Grupa Azoty, Polska Grupa Zbrojeniowa і Mesko. Про це повідомляє Міноборони Польщі.

За словами віцепрем’єра і міністра національної оборони Владислава Косіняка-Камиша, розвиток потужностей з виробництва вибухових речовин має вирішальне значення для майбутнього виробництва боєприпасів у Польщі. Глава Міноборони також заявив про плани збудувати в країні завод із виробництва боєприпасів.

«Польща – велика країна і повинна мати можливість виробляти 155-мм боєприпаси самостійно. Наша мета – не один завод, а кілька, і працювати з партнерами НАТО та ЄС, щоб об'єднати зусилля», – заявив польський міністр.

Grupa Azoty – один із найбільших хімічних холдингів у Європі, що спеціалізується на випуску азотних і складних добрив, а також конструкційних пластиків, оксоспиртів і пластифікаторів. Найбільшим акціонером Grupa Azoty є державне казначейство Польщі.

За словами чиновника, уряд виділить близько 3 млрд злотих (майже 700 млн євро) на будівництво заводу з виробництва боєприпасів. Роботи з будівництва нових потужностей планують розпочати у Тарнуві приблизно за рік.

Як повідомлялося, Міністерство економіки та інновацій Литви уклало угоду про співпрацю з українською компанією для будівництва заводу, який буде виробляти нове покоління вибухових речовин, зокрема RDX (гексоген).

Нагадаємо, цього тижня у Варшаві відбудуться переговори, присвячені війні Росії проти України. Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський анонсував зустріч у форматі «Веймарський трикутник +».

До слова, аеропорту імені Фредеріка Шопена у столиці Польщі більше не достатньо, аби впоратись із зростаючою кількістю туристів. Торік аеропорт Варшави прийняв 15,7 млн мандрівників. Тож польський уряд просуває плани з будівництва нового авіаційного хабу.