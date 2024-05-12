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У Харкові пролунали вибухи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
У Харкові пролунали вибухи
фото ілюстративне

Місто під ворожим обстрілом

Увечері 12 травня в Харкові пролунали два вибухи. Про це повідомляє голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

«Окупанти завдають ударів. Харків та передмістя: будьте обережні», – йдеться в повідомленні.

У місті оголошено тривогу. Повітряні сили повідомили про загрозу застосування балістичного озброєння зі сходу.

Згодом мер міста Ігор Терехов повідомив, що обидва прильоти були в найближчому передмісті.

Нагадаємо, вдень 12 травня російські війська завдали ударів по Харкову та передмістю. В області було оголошено повітряну тривогу. 

Як повідомлялося, на Харківщині збільшилась «сіра зона» та кількість населених пунктів, де тривають бої.

Як повідомлялося, українська розвідка знала про плани російських окупантів щодо наступу у Харківській області. Відповідні органи були поінформовані. В розвідці заявили, що враховуючи значні втрати противника на Харківському напрямку, які тільки зростатимуть, здача в полон або перехід на бік України є розумною альтернативою для російських військовослужбовців, які там перебувають.

До слова, головною причиною прориву російських військ на Харківщині є відсутність фортифікацій. Про це заявив командир підрозділу розвідки Збройних Сил України Денис Ярославський. Він зауважив, що на цій ділянці фронту не було першої лінії фортифікацій та мін. 

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Теги: Харків вибух Олег Синєгубов

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