Удар по заводу, який виготовляє деталі для ракет: влада Воронежа повідомила деталі

Воронезький завод напівпровідникових приладів включений до санкційних списків США та ЄС

Губернатор Воронезької області РФ Олександр Гусєв заявив, буцімто у Воронежі п'ятеро людей загинули внаслідок українського ракетного удару по заводу, який виготовляє електронні компоненти для ракетного озброєння та систем протиповітряної оборони. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на допис російського губернатора в соцмережах.

За словами Гусєва, до медиків після нальоту звернулося кілька десятків людей, але більшість із них після надання допомоги пішли додому.

Найбільших пошкоджень зазнало промислове підприємство військово-промислового комплексу у лівобережній частині Воронежа, на якому виникла пожежа. Загоряння було ліквідовано о 16:30, але роботи з розбору завалів тривають, стверджує Гусєв.

Російський губернатор не називає це підприємство, але судячи з відео в соцмережах та офіційного підтвердження від Генерального штабу Збройних сил України, йдеться про законну військову ціль – Воронезький завод напівпровідникових приладів. Це підприємство, зокрема, виготовляє електроніку для ракет «Іскандер» та комплексів ППО «Панцир-С1». США та ЄС включили завод до своїх санкційних списків.

За словами Гусєва, від падіння уламків ракет, які Росія нерідко збиває просто над житловими кварталами, постраждали також 10 багатоквартирних та шість приватних будинків і близько пів сотні автомобілів.

Нагадаємо, 22 червня підрозділи Повітряних сил ЗСУ завдали удару по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів високоточними крилатими ракетами повітряного базування. За даними військових, підприємство є одним із ключових елементів російського ВПК та виробляє електроніку для оперативно-тактичних комплексів «Іскандер», а також інших видів високоточної зброї. Зокрема, завод випускав транзисторні збірки та матриці для блоків крилатих ракет Х-101, напівпровідникові матриці для бортових цифрових обчислювальних машин «Заря-61М» у складі ракет 9М727 комплексу «Іскандер-К», а також діоди й транзисторні збірки для телевізійних каналів бойових машин ЗРГК «Панцир-С1».

«Главком» розповідав, що Воронезький завод напівпровідникових приладів «Сборка» розташований у Воронежі – одному з найбільших промислових центрів західної частини Росії. У регіоні також працюють інші підприємства, пов'язані з виробництвом продукції для оборонної галузі.

Станом на червень 2026 року у відкритих джерелах підтверджується щонайменше один попередній удар по Воронезькому заводу напівпровідникових приладів «Сборка». У 2025 році підприємство вже атакували українські безпілотники. Тоді після нальоту близько десяти дронів у районі заводу було зафіксовано займання.

За даними ГУР, завод бере участь у кооперації з виробництва низки російських систем озброєння. Зокрема, підприємство постачає окремі електронні компоненти для зенітного ракетно-гарматного комплексу «Панцир-С1», крилатих ракет 9М727 оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-К», а також крилатих ракет Х-101.