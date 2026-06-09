Угорщина була не останньою. Ще одна країна ЄС висунула претензії до України

Поки Київ завершує переговори з Будапештом, Софія готується порушити питання прав своєї меншини

Болгарія може стати ще однією країною Європейського Союзу, яка вимагатиме від України додаткових гарантій щодо прав національних меншин. Йдеться насамперед про питання освіти та розвитку болгарської мови серед представників болгарської громади. Про це повідомляє «Главком».

Раніше Україна та Угорщина під час технічних консультацій уже змогли узгодити 10 із 11 вимог Будапешта. Невирішеним залишається лише питання представництва національних меншин у Верховній Раді. Водночас аналогічну тему, за інформацією журналістів, планує порушити і Болгарія.

«Я чув від них, що болгари хочуть забезпечення освітніх прав своєї меншини в Україні. В них є така проблема, що їхні люди за кордоном зазвичай говорять російською, а вони хочуть розвивати болгарську мову», – неназваний дипломат ЄС.

Як зазначається, Софія прагне активніше підтримувати використання болгарської мови серед представників діаспори в Україні.

Питання захисту прав національних громад останнім часом стало одним із ключових у відносинах України з окремими країнами ЄС, особливо в контексті переговорів про вступ до Євросоюзу.

Напередодні міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив, що між Києвом і Будапештом відкривається новий етап відносин, який має базуватися на взаємній повазі, довірі та спільному європейському майбутньому.

Своєю чергою угорська сторона наголосила, що одним із важливих елементів відновлення довіри залишається питання забезпечення прав угорської громади на Закарпатті.

Нагадаємо, прем’єр-міністр Болгарії Румен Радев пояснив, чому країна не приєдналася до ініціативи щодо створення Спеціального трибуналу за злочин агресії Росії проти України. За його словами, такий механізм матиме ефект лише за умови поразки Росії та фізичного затримання Володимира Путіна.