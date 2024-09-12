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Українські пілоти проходять підготовку на літаках F-16 в Румунії – Умєров

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Українські пілоти проходять підготовку на літаках F-16 в Румунії – Умєров
Міністр оборони обіцяє, що F-16 в українському небі стане більше
фото з відкритих джерел

Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі

Група українських пілотів наразі проходять підготовку на літаках F16 в Румунії. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

«Провів плідну телефонну розмову з міністром оборони Румунії Анджелом Тилваром. Ключова тема – посилення захисту українського неба від російських ракет і дронів. Незабаром Україна отримає від румунських партнерів нову систему протиповітряної оборони Patriot. F-16 в українському небі теж стане більше: група наших пілотів вже проходить підготовку в Румунії», – повідомив міністр. 

Раніше стало відомо, що Україна потребує щонайменше 128 винищувачів F-16, щоб створити Росії ефективну конкуренцію в небі.

До слова, президент Володимир Зеленський подякував союзникам за нові системи Patriot, але наголосив, що їх досі недостатньо, про що свідчить остання атака Росії на Київ, який вважався захищеним. 

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Джо Байдена відхилила пропозицію військових спрямувати американських підрядників до України, щоб обслуговувати західну військову техніку, зокрема винищувачі F-16. 

За словами джерел, відмову спровокували побоювання щодо безпеки. Із прибуттям в Україну F-16 дебати про відправлення американських цивільних осіб в нашу країну стали критичнішими. Зокрема, розвідка висловила стурбованість у зв’язку з перспективою нападу Росії на американських підрядників в Україні.

Водночас у Сполучених Штатах сподіваються, що європейські країни візьмуть на себе більшу частину, а можливо, і всю відповідальність за обслуговування F-16.

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Теги: винищувач F-16

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